Deggendorfer SC bezwingt den SC Riessersee

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ist nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück in der Erfolgsspur.

Vor 1518 Zuschauer in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend den SC Riessersee mit 4:1.

Die Hausherren starteten druckvoll in die Partie und gingen bereits nach knapp zwei Minuten in Führung. Julian Elsberger belohnte sich nach toller Einzelleistung mit dem frühen Deggendorfer Führungstreffer. Der DSC blieb dran, gab den Garmischern nur wenig Raum zur Entfaltung und erhöhte in der 14. Minute mit dem 2:0. Erneut war es Elsberger, der den Abpraller eines Pill-Schusses zum 2:0 verwertete. Doch auch die Oberbayern fanden mittlerweile besser in die Partie und verkürzten in der 16. Minute durch Gottwald noch vor der ersten Pause auf 2:1.

Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste den Schwung, den sie gegen Ende des ersten Drittels aufnahmen, mit und erspielten sich etwas mehr Spielanteile. Doch die Deggendorfer standen stabil in der Defensive und ließen nur wenige gute Chancen zu. Auf der Gegenseite kam auch der DSC zu Gelegenheiten, konnte aber ebenso wenig Kapital daraus ziehen.

Zu Beginn des Schlussdrittels erwischten jedoch wieder die Hausherren den besseren Start und erhöhten in der 41. Minute auf 3:1: Im Powerplay traf Curtis Leinweber ins rechte obere Eck. Die Deggendorfer blieben dran und kamen in der 50. Minute zu einem weiteren Treffer. In eigener Unterzahl war es Niklas Pill, der per Alleingang das 4:1 erzielte. Dies war gleichermaßen auch der Endstand nach 60 gespielten Minuten.

Weiter geht es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim EV Füssen

