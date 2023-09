Deggendorfer SC auch im Heimspiel Ã¼ber die Black Dragons Erfurt siegreich

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC siegt auch im zweiten Vergleich mit den Black Dragons Erfurt an diesem Wochenende. Vor 650 Zuschauern...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC siegt auch im zweiten Vergleich mit den Black Dragons Erfurt an diesem Wochenende.

Vor 650 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwangen die Mannen von Trainer Robert Suchomski die Thüringer mit 3:2.

Die Deggendorfer liefen an diesem Nachmittag mit nahezu identischem Kader auf wie am Freitag in Erfurt. Verletzt fehlten weiterhin Sascha Maul, Petr Stloukal und Benedikt Schopper, während der zuletzt gesperrte René Röthke wieder ins Aufgebot zurückkehrte. Jonas Stern, Eric Wolf und Johannes Schmid waren bereits am Vormittag für die U20 aktiv.

Die Black Dragons wirkten in den ersten Minuten deutlich agiler und spritziger als noch am Freitag in Erfurt und waren von der ersten Minute an im Spiel. Die Deggendorfer hielten jedoch gut dagegen und gingen in der achten Minute in Führung. Im Powerplay war Ondrej Pozivil von außen eingelaufen und traf nach perfektem Zuspiel von Antonin Dusek zum 1:0. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Ebenfalls in nomineller Überzahl war es Harrison Reed , der nur eine Zeigerumdrehung später mit einem präzisen Schuss für den Ausgleich sorgte. Zwar boten sich beiden Teams noch weitere Gelegenheiten, Tore sollten im ersten Abschnitt allerdings nicht mehr fallen.

Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass Großchancen Mangelware blieben. Gegen Drittelende holte der DSC jedoch zum Doppelschlag aus. Gerade als sich die Deggendorfer etwas im Drittel der Erfurter festsetzen konnten, bediente Antonin Dusek den vor dem Tor geparkten Lukas Miculka, sodass dieser in der 38. Minute zum 2:1 nur noch den Schläger hinhalten musste. Nur 63 Sekunden später war der Puck erneut im Tor der Black Dragons. Dieses bediente Ondrej Pozivil Curtis Leinweber, der ebenfalls keine Mühe mehr hatte, Kessler zum 3:1 Pausenstand zu überwinden.

Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. In der 57. Minute kamen die Gäste allerdings noch einmal heran. Nach einem Aufbaufehler der Deggendorfer bediente Tom Pauker Erfurts Torjäger Arnoldas Bosas, der freistehend zum 3:2 einschob. Am Endergebnis änderte dieser Treffer jedoch nichts mehr.

Nach den beiden Siegen vom Wochenende gibt der Deggendorfer SC am kommenden Freitag seine Generalprobe in Vorbereitung auf die anstehende Oberliga Süd Saison bei den Blue Devils Weiden.

