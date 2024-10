Deggendorf: Top-Duell an der Tabellenspitze in Memmingen – Sonntag daheim gegen die Heilbronner Falken

Deggendorf. (PM DSC) Spiel zwei in dieser letzten Oktober- bzw. ersten November-Woche führt das Team der Niederbayern nach Schwaben. Am Memminger Hühnerberg kreuzt man...

Deggendorf. (PM DSC) Spiel zwei in dieser letzten Oktober- bzw. ersten November-Woche führt das Team der Niederbayern nach Schwaben. Am Memminger Hühnerberg kreuzt man um 18:30 mit den heimischen Indians die Schläger.

Die Niederlage der Indians im ersten Vergleich dieser Saison leitete für das Team von Daniel Huhn eine erste kleinere Talsohle ein, war man noch vor dem Auswärtsspiel in Deggendorf über sieben Partien ungeschlagen. Das folgende Auswärtsspiel in Lindau entschied man noch für sich, bevor man sich dann doch etwas überraschend in den Heimspielen gegen Höchstadt und Bayreuth geschlagen geben musste. Am vergangenen Dienstag hatte man dann in der Overtime in Peiting das Nachsehen. „Ein paar Prozent weniger Leistung reichen in dieser Liga einfach nicht aus, es ist nicht unser Anspruch gegen Gegner wie Höchstadt oder Bayreuth Punkte liegenzulassen. Wir müssen einfach taktisch und körperlich gegen jeden Gegner konstant über 60 Minuten präsent sein!“, so das Fazit von Indians-Trainer Daniel Huhn nach der Niederlage gegen Peiting.

Im Überzahlspiel der Gastgeber kann man aktuell schon von einer Ladehemmung sprechen. Aus 65 Powerplays konnte man lediglich elf Treffer erzielen, was eine magere Quote von 16,9 % ergibt. Zugute kommt den Indians jedoch, dass sie zum einen wenig Strafen ziehen – im Schnitt ca. 8,5 Minuten pro Spiel – und zum anderen, dass das Penaltykilling nach wie vor gut funktioniert. So stehen nach 42 Unterzahlspielen lediglich sieben Treffer für den Gegner zu Buche. Im fünf-gegen-fünf produziert die Offensivabteilung der Schwaben immer noch ordentlich Tore. Mit Lillich, Homjakovs, Spurgeon, Fominych und Pekr stehen im Moment fünf Stürmer bei mindestens einem Punkt pro Spiel. Bei den Spielen gegen Bayreuth und in Bad Tölz konnte man jedes Mal mindestens fünf Treffer erzielen, wobei man in der Partie gegen die onesto Tigers gleich zweimal eine Ein-Tore-Führung wieder aus der Hand gab und das Spiel zum Schluss mit 5:6 verlor. Die Indians werden gegen den DSC sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein, nachdem man zum zweiten Mal auf das einzige Team trifft, gegen welches man kein eigenes Tor erzielen konnte.

Zumindest personell hat Daniel Huhn aktuell wenig bis keine Sorgen.

Matej Pekr mischt schon länger wieder im Tagesgeschäft mit, zuletzt rückten auch Jayden Schubert und Milan Pfalzer wieder ins Line-Up, nachdem auch sie den Saisonauftakt verpasst hatten. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Leon Draser im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen wird dieser dem DSC das kommende Wochenende voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Benedikt Schopper und Tomas Gulda sind nach wie vor keine Alternativen, ob Viktor Skorohodov am Freitag ins Line-Up rückt, entscheidet sich kurzfristig.

Obwohl der DSC in den letzten Spielen zwar (fast) verlustfrei punkten konnte, musste man mehr für die Siege arbeiten. Am kommenden Freitag ist nichtsdestotrotz definitiv mit einem hochklassigen Oberliga-Spiel zu rechnen, auch die Kulisse sollte angemessen sein – aus dem Deggendorfer Fanlager macht sich zahlreiche Unterstützung auf den Weg in die Maustadt.

Heilbronn landet in Deggendorf

Bevor es für die Cracks um Julian Elsberger, Niklas Pill & Co. nach drei Spielen innerhalb von fünf Tagen in die Länderspielpause geht, wird den Zuschauern in der Festung an der Trat das nächste Topspiel serviert. Am Sonntag, dem 03.11.2024 stehen sich um 18:45 Uhr der Deggendorfer SC und die Heilbronner Falken gegenüber.

Die Spielbelastung beider Teams könnte unterschiedlicher nicht sein: während die Deggendorfer wie vorher schon erwähnt das dritte Spiel in dieser Woche absolvieren, ist es für die Falken nach zwei spielfreien Tagen (Dienstag und Freitag) die erste Partie nach einwöchiger Pause.

Damit könnte die (Tages-)Form ein entscheidender Faktor werden. Setzt sich das sich im Spielfluss befindliche Team durch oder sind es doch die ausgeruhten Falken, die das Momentum auf ihre Seite ziehen? Die Ergebnisse aus Spielen gegen die Top-5 der Oberliga-Süd sprechen allerdings eine deutliche Sprache – gegen keinen der anderen direkten Konkurrenten wie Deggendorf, Bietigheim, Memmingen oder Bad Tölz konnten die Falken bisher einen Sieg einfahren.

65 Tore in 12 Spielen – das ist die Torausbeute der Mannschaft von Frank Petrozza bisher. Ein erzielter Toreschnitt von 5,4 Treffern pro Spiel kann sich durchaus sehen lassen. Zudem stehen mit Calder Anderson, Brett Ouderkirk und Ex-Deggendorfer Niklas Jentsch drei Akteure der Rangliste der Liga-Top-Scorer in den Top-5. Beim Powerplay sind es gar vier Spieler der Falken, die das Tableau anführen, vor allem Thomas Supis und Robin Just stechen hier durch Ihre Assist-Geber-Qualitäten hervor.

Addiert man die genannten Faktoren, ergibt sich eine Powerplay-Quote von überragenden 32,8 % – Spitzenwert in der Oberliga Süd. Auffällig ist bei der Offensive der Falken allerdings, dass man gegen die Top-Teams immer ein Defizit in der Torschussstatistik hatte, nie konnte man mehr Schüsse aufs Tor abgeben als der Gegner. Auch ein Großteil der Powerplay-Treffer wurden in Partien gegen auf dem Papier unterlegene Gegner wie z.B. gegen Bayreuth oder Füssen (jeweils drei Überzahltore) erzielt, im Heimspiel gegen Lindau konnte man sogar sechsmal mit einem Mann mehr einnetzen. Gegen die vorher genannten Top-Teams konnte man zusammen „nur“ vier Powerplay-Tore verbuchen.

Für die Sturmblöcke der Deggendorfer gilt es also, viele Schüsse auf den Heilbronner Goalie Patrick Berger abzugeben, um den gebürtigen Zwiesler und seine Verteidiger zu fordern. Mit im Schnitt ca. 3 Gegentoren pro Spiel für die Falken sollte es für die Deggendorfer also genügend Möglichkeiten geben, sich auf das Scoreboard zu bringen.

Auf der Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel gegen Bad Tölz stellte Jiri Ehrenberger bereits fest: „Wir haben uns in der offensiven Zone oftmals für den einen Pass zu viel entschieden, anstatt den Abschluss zu suchen. An dem müssen wir noch etwas arbeiten.“ Nach aktuellem Stand kann Jiri Ehrenberger auf denselben Kader zurückgreifen, wie beim Auswärtsspiel am Memminger Hühnerberg, Frank Petrozza muss aller Voraussicht nach auf den etatmäßigen Kapitän Frédéric Cabana verzichten.

