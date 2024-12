Deggendorf nimmt die Punkte mit aus Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einigen Möglichkeiten, die zunächst die Tigers kreierten – jedoch ohne Durchschlagskraft zu entwickeln – ging die Partie gegen den Deggendorfer...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einigen Möglichkeiten, die zunächst die Tigers kreierten – jedoch ohne Durchschlagskraft zu entwickeln – ging die Partie gegen den Deggendorfer SC los.

Flade oder Piskor konnten hierbei Pielmeier noch nicht in Schwierikgeiten bringen. Ebenso wenig auf Stloukal auf der anderen Seite Andryukhov. Nach sechs Minuten war es Brown, der es mit Gewalt probierte am im Pulk der Abwehrcracks der Gäste hingen blieb. Die zurückspringende Scheibe landete bei Spacek, der diese mit einem strammen Schlagschuss zur Führung in den Maschen versenkte. Lange sollte diese Führung jedoch keinen Bestand haben. Bei beim einzigen Überzahlspiel, das Deggendorf vortragen durfte im ersten Abschnitt, war es Hafenrichter im Nachschuss, der den Ausgleich für seine Farben schrieb. Auch die Tigers konnten sich einmal in nummerischer Überlegenheit probieren – mehr als zwei gute aber erfolglose Abschlüsse von Verelst und Spacek kamen dabei nicht heraus, sodass man mit dem Unentschieden in die erste Pause ging.

Einen zerfahrenen Beginn des zweiten Drittels sah man im Tigerkäfig, wobei beide Mannschaften mit vielen Scheibenverlusten zu kämpfen hatten. Einen dieser Abspielfehler nutzten die Gäste durch Leinweber, der das Spielgerät an Andryukhov vorbeidrücken konnte und damit die Führung nach 23 Minuten auf die Anzeigentafel pinnte. Der Treffer tat den Deggendorfern gut, die in der Folge eine starke Phase für sich hatten, einen weiteren Torerfolg aber nicht für sich verbuchen konnten. Die ersten offensiven Bemühungen der Tigers nach 29 Minuten folgte ein Treffer durch Greilinger, der nach Sichtung des Videobeweises jedoch keine Anerkennung fand. Dies hielt die Gäste jedoch nicht davon ab, weiter Druck auszuüben. Eine der wenigen guten Möglichkeiten für Gelb-Schwarz hatte kurz vor dem Pausenpfiff Seto, der alleine auf Pielmeier zuging aber die Scheibe nicht verwerten konnte.

Im Schlussabschnitt verpasste man in Überzahl – Pfänder nahm schnell eine Strafe – den Ausgleich anzugehen und bekam kurz darauf, als man wieder auf beiden Seiten mit fünf Feldspielern unterwegs war, den dritten Treffer. Dusek war über die rechte Seite ins Drittel gelaufen und traf aus dem Halbfeld. Es sollte bis zur 54 Minute dauern, bis man doch noch aufs Scoreboard kam. Detig sah von hinter dem Tor Brown einlaufen, passte die Scheibe auf seinen Kollegen, der den Anschluss herstellte. Weitere Bemühungen verliefen gegen routiniert auftretende Gäste dann im Sand. Sodass am Ende erneut eine sehr knappe Niederlage gegen einen der Favoriten der Oberliga Süd stand.

Weiter geht’s für die Tigers am Freitag, wenn die Bietigheim Steelers ihre Visitenkarte im Bayreuther Tigerkäfig abgeben. -av-

Onesto Tigers vs. Deggendorfer SC 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Flade, Nedved, Becker (2), Menner, Reiner, Schuster – Brown, Detig, Seto, Piskor, Hammerbauer, Vihavainen, Isreal, Verelst, Bergbauer, Junemann, Hinz, Melnikow

Deggendorf: Timo Pielmeier, Fössinger, Schopper, Pozivil, Pfänder (2), Lengle, Heiß, Grossrubatscher (2) – Stloiukal, Dusek, Hafenrichter, Schmid, Leinweber, Greilinger, Elsberger, Thomas Pielmeier, Pill, Baßler

Schiedsrichter: Zsombor, Zeljko – Reiz, Bösl

Zuschauer: 874

Strafen: Bayreuth: 2 Deggendorf: 4 PP: Bayreuth: 0/2 Deggendorf: 1/1

Torfolge: 1:0 (6.) Spacek (Brown, Detig), 1:1 (8.) Hafenrichter (Dusek, Schopper) PP1, 1:3 (23.) Leinweber (Schmid), 1:3 (48.) Dusek (Grossrubatscher, Hafenrichter), 2:3 (54.) Brown (Detig, Seto)

