Deggendorf muss zum FÃ¼ssener Kobelhang

Deggendorf. (PM DSC) Bevor der DSC am kommenden – spielfreien – Sonntag regenerieren kann, geht es am 03.01. nochmals in den Mannschaftsbus.

Dieser hält dann beim EV Füssen, gegen den man in der großen Arena um 19:30 Uhr antritt.

Die Allgäuer zeigten im Laufe der Saison zwei Gesichter: nach einem doch überraschend starken Saisonauftakt ging die Formkurve der Füssener im Laufe der Spielzeit immer weiter nach unten. Drei Siege aus zehn Partien im November und Dezember sowie das Abrutschen auf Rang zehn in der Tabelle waren dann zu wenig – am 18.12.2024 stellte man Trainer Juhani Matikainen frei und ersetzte den Finnen mit U20-Coach Georg Holzmann.

Der ehemalige Stürmer, den man zu aktiven Zeiten noch als „Eisenschorsch“ kannte, übernahm die Mannschaft zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Nachwuchs bis Saisonende. Mit ihm hinter der Bande konnte man sich gegen direkte Gegner um die Playoff-Teilnahme wie Bayreuth oder Lindau durchsetzen sowie gegen den SC Riessersee zumindest nach Verlängerung noch einen Punkt mitnehmen. Gegen die Memmingen Indians verlor man mit 1:4, jedoch ohne Einsatz der beiden ausgefallenen Import-Spieler Bauer Neudecker und Philippe Bureau-Blais. Während Neudecker „erst“ seit den Weihnachtsfeiertagen ohne Angabe von Ausfallgrund oder -dauer fehlt, steht „BB“ schon seit Anfang Dezember krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. In den Fokus spielt sich bei den Gastgebern aktuell jedoch ein Youngster: Bence Farkas. Nach einer eher glücklosen Förderlizenz mit wenig Eiszeit vom ESV Kaufbauren nach Memmingen stürmt der 18-jährige Deutsch-Ungar nun für den Altmeister.

Bereits im ersten Spiel am Kobelhang konnte der Rechtsschütze Timo Pielmeier überwinden, in nunmehr 14 Partien gelangen Farkas elf Torbeteiligungen.

Bei den Gästen aus Niederbayern sucht man aktuell etwas nach der Form.

Nach einem couragierten, aber unbelohnten Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen folgte eine 0:6-Klatsche gegen die Heilbronner Falken auf heimischem Eis. Gegen den EC Peiting gewann man dann auswärts ungefährdet mit 1:3 bevor die Höchstadt Alligators mit einem 5:4-Erfolg den Niederbayern den zweiten Heim-Nuller innerhalb fünf Tagen beibrachten. Auch in den Special-Teams zeigt die Formkurve aktuell eher nach unten: im Powerplay konnten die Deggendorfer trotz der Rückkehr von Andreé Hult in zuletzt 13 Situationen lediglich zweimal Kapital schlagen, gegen Heilbronn und Höchstadt schlug es in Unterzahl in Summe fünfmal hinter Timo Pielmeier ein. Jiri Ehrenberger fand nach der Heimniederlage gegen Höchstadt passende Worte: „Die Niederlage zu Hause ist natürlich immer besonders bitter, vor allem im ersten Drittel haben uns die Unterzahlsituationen und die zwei Überzahltreffer von Höchstadt das Leben schwer gemacht. Als Petr Stloukal im zweiten Drittel die große Strafe bekommen hat, haben wir unser Unterzahlspiel gut hinbekommen und sind auf ein Tor herangekommen. Alles in allem hat unser Gegner aber zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Auch dass wir drei Tore in Unterzahl bekommen haben, war spielbestimmend. Im fünf-gegen-fünf und auch in puncto Einsatz kann man den Jungs aber keinen Vorwurf machen!“.

Vorher erwähnter Petr Stloukal steht im Auswärtsspiel gegen den EV Füssen aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung.

