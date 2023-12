Deggendorf: Kantersieg im letzten Heimspiel 2023 â€“ DSC macht mit den TÃ¶lzer LÃ¶wen kurzen Prozess

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ließ am Donnerstagabend in der Festung an der Trat den Tölzer Löwen keine Chance. Vor 2218...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ließ am Donnerstagabend in der Festung an der Trat den Tölzer Löwen keine Chance.

Vor 2218 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Oberbayern deutlich mit 6:1.

Der Deggendorfer Cheftrainer konnte im Duell mit den Löwen auf den selben Kader wie in Weiden zurückgreifen. Somit fehlten neben Lukas Miculka, Petr Stloukal und Benedikt Schopper ebenfalls noch Antonin Dusek (krankheitsbedingt) und Niklas Pill. Letzterer zog sich in der Partie mit den Heilbronner Falken eine Oberkörperverletzung zu und wird dem Deggendorfer Aufgebot vier bis sechs Wochen fehlen.

Beide Teams kamen mit viel Tempo aus der Kabine und erspielten sich früh erste Möglichkeiten. Je länger der erste Abschnitt dauerte, desto mehr Spielanteile gingen an den DSC. Gegen Drittelende münzte der DSC diese Überlegenheit zum Führungstreffer um. Nach Vorarbeit von Marco Baßler vollstreckte in der 18. Minute Curtis Leinweber vor dem Tor zum 1:0 Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt zündete der Deggendorfer SC dann ein wahres Offensivfeuerwerk. Zunächst traf in der 21. Minute Popoff in Überzahl und nur knapp drei Zeigerumdrehungen später war es Youngster Johannes Schmid, der nach einem schnell vorgetragenen Konter zum 3:0 traf. Als Julian Elsberger in der 30. Minute auf 4:0 erhöhte, war der Arbeitstag von Löwen-Keeper Salvarani ebenfalls beendet. Doch auch sein Vertreter Joshua Baron musste nach knapp drei Minuten später ebenfalls hinter sich greifen – erneut war Carter Popoff der Torschütze. In der 37. Minute gelang den Gästen schließlich der Anschlusstreffer zum 5:1, als der Ex-Deggendorfer Yannic Bauer Timo Pielmeier mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf dem falschen Fuß erwischte.

Im Schlussdrittel verwaltete der DSC das Ergebnis über weite Strecken geschickt und legten in den Schlussminuten noch einen weiteren Treffer nach. Nach Schuss von Kevin Lengle fälschte Johannes Schmid in der 57. Minute den Puck unhaltbar zum 6:1 ab in die Maschen – der erste Oberliga-Doppelpack für den Deggendorfer Youngster. Dies war gleichermaßen auch der Endstand.

Bereits in zwei Tagen geht es für die Deggendorfer mit dem nächsten Spiel weiter. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger beim EC Peiting.