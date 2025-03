Deggendorf: Erste AuswÃ¤rtsfahrt in die Wedemark

Deggendorf. (PM DSC) Die Viertelfinal-Serie der Oberliga-Playoffs zwischen den Hannover Scorpions und dem Deggendorfer SC verspricht spannende Duelle und packende Action.

Die Scorpions beendeten die Oberliga-Nord-Hauptrunde auf dem zweiten Platz mit 89 Punkten und haben sich als ernstzunehmender Gegner etabliert. Trainer Kevin Gaudet bezeichnete die Islanders aus Lindau als einen der härtesten Gegner, die er in seinen 27 Jahren als Trainer erlebt hat. Er betonte, dass er noch nie eine Mannschaft gesehen habe, die so kämpferisch auftritt wie die Islanders. In der letzten Serie hatten die Scorpions es schwer, da Lindau mit viel Energie aus der Kabine kam. Trotz zahlreicher Überzahlchancen konnten die Scorpions diese zunächst nicht nutzen, was auch an der herausragenden Leistung von Islanders-Goalie Tommi Steffen lag.

In den Playoffs ist Jordan Knackstedt der Topscorer der Scorpions mit acht Punkten in vier Spielen, davon sieben Vorlagen. Der erfahrene Winger, der bereits in der DEL2 für Crimmitschau, Dresden und Selb spielte, zeigt seinen Scoring-Touch genauso weiter wie in der Hauptrunde. Auch Justin Kirsch, der Top-Torschütze des Teams mit vier Toren in vier Spielen, hat sich in seiner zweiten Saison in der Wedemark als wertvoller Spieler erwiesen.

Auf Seiten des Deggendorfer SC möchte Coach Jiri Ehrenberger die beiden hohen Heim-Ergebnisse gegen Herford (8:1 und 7:2) nicht überbewerten.

Timo Pielmeier sei gegen Herford ein viel beschäftigter Mann gewesen, jedoch habe der DSC hat sein Powerplay-Situationen gut ausgenutzt. Gegen Herford erzielte man insgesamt sechs Treffer aus 13 Überzahl-Situationen, was einer beeindruckenden Quote von 46 % entspricht. In Unterzahl kassierten sie lediglich zwei Gegentore aus 16 Situationen, was eine starke Quote von 87,5 % bedeutet.

Die Mannschaft hatte bis einschließlich Montag frei, bevor ab Dienstag der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und der Fokus voll auf den Viertelfinal-Gegner gelegt wird. DSC-Stürmer Niklas Pill schickte nach dem Spiel gegen Herford schon eine Kampfansage an den

Viertelfinal-Gegner: „Wenn Du aufsteigen willst, musst Du jeden schlagen. Daher schauen wir, wer kommt, und den hauen wir weg!“, so die klare Ansage des Doppeltorschützen im Achtelfinale.

