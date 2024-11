Deggendorf empfÃ¤ngt Lindau zum zweiten Vergleich binnen von 22 Tagen

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem der erste Vergleich zwischen beiden Teams mit 6:5 denkbar torreich endete, bildet das zweite Heimspiel des DSC gegen Lindau den...

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem der erste Vergleich zwischen beiden Teams mit 6:5 denkbar torreich endete, bildet das zweite Heimspiel des DSC gegen Lindau den Auftakt nach der einwöchigen Deutschland-Cup-Pause.

Beide Teams sollten nach der Länderspiel-Unterbrechung mit neuer Energie und der entsprechenden Portion Motivation aufs Eis zurückkehren.

Während Lindau nach dem Spiel gegen den DSC bis auf die Auswärtspartie in Garmisch-Patenkirchen alle weiteren möglichen Punkte einheimsen konnte, gelang dem DSC im November noch kein Dreier. In den Spitzenspielen gegen Memmingen und Heilbronn nahm man zwar jeweils nach 60 Minuten einen Punkt mit, für mehr reichte es leider jedoch nicht. Bei der Mannschaft von Headcoach Michael Baindl läuft im November vor allem die Offensive heiß: in den Spielen gegen Riessersee und Peiting konnte man neun eigene Treffer erzielen. Vorzuwerfen hat man sich „nur“, dass man mit fünf erzielten Toren in Garmisch trotzdem ohne Punkte die Heimreise an den Bodensee antreten musste. Im Moment sitzen die Schwaben auf Rang sieben in der Tabelle „zwischen den Stühlen“. Zwischen den Rängen sechs und neun liegt lediglich ein Punkt, so könnte sich eine Niederlage gegen den DSC denkbar negativ auf das Lindauer Tabellenbild auswirken. Nach 14 Partien stehen die Deggendorfer mit einem Punkt Vorsprung auf die Bietigheim Steelers immer noch auf Rang eins der Tabelle. Um die Tabellenspitze weiter zu verteidigen, wäre der zweite Heimdreier gegen Baindls Team quasi Pflicht.

Eine Parallele zum letzten Aufeinandertreffen beider Teams ist außerdem, dass es Mitte Oktober mit der Verpflichtung von Fabian Baßler Personalnews aus dem Lager der Islanders gab. So auch diesmal – denkbar früh in der Saison verlängerte man den Vertrag mit Top-Vorlagengeber Marcus Marsall bereits für die Saison 2025/2026. Der 34-jährige gebürtige Nürnberger steht in 15 Partien aktuell bei 17 Torbeteiligungen, 14 davon als Vorlage für seine Mannschaftskameraden.

„Die in Marcus gesetzten Erwartungen konnte er bisher voll und ganz erfüllen, weshalb wir ihn unbedingt weiterhin im Team haben wollen.“ so Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Inselstädter. „Zudem ist der mannschaftsdienliche Spieler im Kader der Lindauer durch seine harte Arbeit auf dem Eis und auch bei den Fans durch seine lockere Art sehr beliebt. Künftig soll er weiter Führungsaufgaben übernehmen und die jungen Spieler im Kader bei Ihrer Entwicklung unterstützen“ ist in der Pressemitteilung der Islanders zu lesen.

Auch aus dem Lager der niederbayerischen Gastgeber gibt es positive Nachrichten zu vermelden. Aller Voraussicht nach gibt Tomas Gulda am Freitag gegen die Islanders sein Saisondebüt, auch Benedikt Schopper rückt nach kürzerer Ausfalldauer wieder in die Aufstellung.

