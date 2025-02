Deggendorf empfÃ¤ngt Bayreuth am Tag der Vereine

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag biegt die Hauptrunde der Oberliga Süd auf die Zielgerade und leitet somit nochmals eine heiße Phase um die Platzierungen in der Tabelle ein.

Um 20 Uhr stehen sich dann die onesto Tigers Bayreuth und der Deggendorfer SC in der Festung an der Trat gegenüber.

Mit einer 5:6-Overtime-Niederlage sorgten die onesto Tigers am vergangenen Dienstag durchaus für Aufsehen. Grund für die Überraschung war der Gegner – die Bietigheim Steelers. Eben jene Steelers zogen im Tigerkäfig bereits nach 41 Minuten mit 2:5 davon, was für die Wagnerstädter jedoch kein Grund zum Aufgeben war. Innerhalb von sechs Minuten glichen die Gastgeber im Schlussdrittel aus und gingen in die Overtime. „Bietigheim ist wahnsinnig stark, sie haben immense Qualität im Kader und spielen richtig gutes Eishockey. Für meine Mannschaft empfinde ich heute nichts als Stolz, wir haben nicht zwei Punkte verloren sondern einen gewonnen. Nach Rückstand sind wir wieder einmal zurückgekommen, auch wenn die ersten Gegentore etwas einfach gefallen sind. So oder so – wir kämpfen weiter“, so Larry Suarez nach der Partie gegen den Tabellenzweiten. Mit 41 Zählern stehen die Gäste im Moment auf Rang 11 und hätten rechnerisch noch alle Chancen auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs. Verzichten muss Larry Suarez für den Rest der Hauptrunde und eine eventuelle Post-Season auf seinen Kapitän Moritz Israel. Für seinen Check gegen Peitings Marco Niewollik wurde die Nummer 12 der onesto Tigers für zehn Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe in nicht bekannter Höhe belegt.

Auch beim Deggendorfer SC gab es unter der Woche einen Willenssieg zu feiern, gegen die Tölzer Löwen konnten die Niederbayern einen 4:2-Rückstand noch in einen 5:4-Auswärtssieg ummünzen. Matchwinner beim DSC waren zum einen Antonin Dusek, der drei Vorlagen beisteuern konnte und Marcel Pfänder. Die Nummer 88 des DSC netzte zum zwischenzeitlichen 2:1 für den DSC und dann zum 4:3-Anschlusstreffer ein. Die drei Punkte in Oberbayern forderten allerdings ihren Preis:

Goalie Raphael Fössinger, der in dieser Partie den Vorzug vor Timo Pielmeier erhielt, musste die Partie bereits nach ca. zehn Minuten verletzungsbedingt beenden. Beim Schlussmann des Deggendorfer SC ist leider nun auch die Diagnose bekannt: Kreuzbandriss – Saisonende. „Für Raphi ist es natürlich sehr schade, weil er richtig gut im Spiel war und für uns schon früh wichtige Saves ausgepackt hat. Bei unserem Restprogramm brauchen wir zwei Torleute, daher tut uns sein Ausfall und schon sehr weh“ erklärte Jiri Ehrenberger auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in der Hacker-Pschorr-Arena sein Bedauern.

Desweiteren bietet der Deggendorfer SC an diesem Freitagabend vergünstigte Ticketpakete für alle Vereine in der Region an, noch bis Donnerstag können diese per Mail an tobias.blechinger@dsc-eishockey.de

angefragt und gebucht werden.

