DEG will mit Sieg in die Pause

Düsseldorf. (PM DEG) Am kommenden Freitag, 2. Februar (19.30 Uhr), steht für die Düsseldorfer EG ein Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings an.

Es ist die letzte Partie vor der Februar-Pause. Die DEG erwartet für das Duell mit den Schwarzwäldern über 12.000 Zuschauer, darunter mehrere Tausend Schüler im Rahmen des Schools Day. Der Spieltag steht in Düsseldorf zudem unter dem Motto “Karneval”. Fans dürfen und sollen gerne in Verkleidung kommen, zudem wird es im Club MTV nach der Partie eine große Karnevalsparty geben.

Platz 4, 70 Punkte, 24 Siege – Die Schwenninger Wild Wings dürften mit ihrer Spielzeit bisher sehr zufrieden sein. Allerdings gab es den Großteil dieser positiven Zahlen im eigenen Stadion. Auswärts holten die Mannen von Headcoach Steve Walker “nur” sieben Siege und 20 Punkte – das bedeutet Platz 12 in der Tabelle. Die vergangene Partie im PSD BANK DOME bleibt in Erinnerung. Die Rot-Gelben drehten einen Rückstand und erzielten erst wenige Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer zum 5:4. Noch etwas gibt den Rot-Gelben Mut. Fünf der vergangenen sieben Aufeinandertreffen gestalteten die Düsseldorfer erfolgreich. Aber: Das bislang letzte Duell vor rund drei Wochen ging deutlich an das Team aus dem Schwarzwald. 3:0 gewannen die heimstarken Wild Wings im eigenen Stadion.

Im Bezug auf das Personal bleibt voraussichtlich alles unverändert. Torsten Ankert fehlt weiter und wird erst nach der Pause wieder zur Verfügung stehen.