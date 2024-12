DEG will Boden gut machen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht – mal wieder – vor einem wichtigen Wochenende. Am morgigen Freitag (20. Dezember, 19.30 Uhr) tritt sie...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht – mal wieder – vor einem wichtigen Wochenende.

Am morgigen Freitag (20. Dezember, 19.30 Uhr) tritt sie bei den Fischtown Pinguins an, am Sonntag (22. Dezember, 14.00 Uhr) kommen die Augsburger Panther zum wichtigen Tabellenkeller-Duell in den PSD BANK DOME. Erfreulich: Zu diesem brisanten Match werden an die 10.000 Fans erwartet.

Rückblick: Die vergangen zwei Spiele verliefen für die Rot-Gelben überaus enttäuschend. Einem 1:6 in Augsburg folgte ein desolates 0:8 daheim gegen München – die bitterste Wochenend-Bilanz der Saison. Das muss eindeutig besser werden.

Der Kader: Verteidiger Torsten Ankert ist wieder fit und könnte theoretisch eingesetzt werden. Ansonsten stehen Chefcoach Steven Reinprecht dieselben Spieler wie zuletzt zur Verfügung. Es fehlen weiterhin Lenny Boos und Leon Hümer (beide U20-Nationalmannschaft) sowie die verletzten Rick Schofield und Oliver Mebus.

Die Gegner: Die Fischtown Pinguins sind seit vielen Jahren ein schwer zu besiegender Gegner für die DEG. Nachdem zu Beginn der DEL-Karriere der Nordlichter die Rheinländer die erste acht Duelle allesamt gewinnen konnten, hat sich seitdem die Bilanz aus Düsseldorfer Sicht deutlich verschlechtert. Fischtown blickt auf eine verrückte Woche zurück. Einem starken Auswärtssieg in Ingolstadt (3:2 n.P.) vor einer Woche folgte ein 6:7 (!) n.P. daheim gegen Nürnberg. 13 Treffer in einer Partie – mittlerweile im deutschen Eishockey eine Seltenheit. Am Dienstag schieden die Pinguins dann nach einem 2:2 und großem Kampf gegen Genf aus der Champions Hockey League aus. Vielleicht (und hoffentlich) steckt dem Team dieses Ausscheiden noch in den Knochen. Gefährlichster Stürmer (und DEG-Schreck) ist erneut Ziga Jeglic mit starken 28 Punkten.

Die Augsburger Panther hingegen rangieren mit fünf Punkten Vorsprung auf die DEG mit 25 Zählern auf Rang 12. Dem aus ihrer Sicht wichtigen 6:1 gegen Düsseldorf folgte eine 2:4-Schlappe in Schwenningen. Insgesamt haben sich die Augsburger nach den zehn Niederlagen in Serie im November sichtlich erholt, drei der vergangenen sechs Partien konnten gewonnen werden. Großer Rückhalt ist Torwart Strauss Mann, der auch der DEG das Leben und Toreschießen schwer machte. Bester Scorer ist Stürmer Cody Kunyk mit 20 Punkten.

Für Düsseldorf bieten sich am Wochenende zwei weitere Gelegenheiten, Boden gut zu machen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV