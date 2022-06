DEG: Westderby zum Abschluss der Vorbereitung im Dome

Düsseldorf. (PM DEG) Heimspiel! Die Düsseldorfer EG hat zum Abschluss der Vorbereitung noch ein besonderes Schmankerl für alle rot-gelben Fans. Am Freitag, 9. September,...

Düsseldorf. (PM DEG) Heimspiel! Die Düsseldorfer EG hat zum Abschluss der Vorbereitung noch ein besonderes Schmankerl für alle rot-gelben Fans.

Am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr gastieren die Iserlohn Roosters im PSD BANK DOME. Nachdem die DEG-Anhänger über viele Jahre nicht in den Genuss eines Vorbereitungsspiels vor heimischer Kulisse kamen, werden die Rot-Gelben nun auch im zweiten Jahr in Folge im eigenen Wohnzimmer antreten. Die Fans der DEG haben somit zum Abschluss der Vorbereitung und noch vor dem Saisonstart die Chance, die neue Mannschaft der DEG in einem echten Kräftemessen auf dem Eis zu erleben.

Details zum Vorverkauf folgen in Kürze.



Die bisherigen feststehenden Termine:

Freitag, 19. August 2022, 19.45 Uhr in Zürich:

ZSC Lions – Düsseldorfer EG

Samstag, 20. August 2022, 16 Uhr in Kloten:

EHC Kloten – Düsseldorfer EG

Samstag, 27. August 2022, 18.30 Uhr in Dresden (Dresden Cup):

Eislöwen Dresden – Düsseldorfer EG

Sonntag, 28. August 2022, 15.00 / 18.30 Uhr in Dresden (Dresden Cup):

Spiel um Platz 3 oder Finale gegen Löwen Frankfurt oder Iserlohn Roosters.

Samstag, 3. September 2022, 00 Uhr in Bozen (Südtirol Summer Classic)

HC Skoda Pilzen – Düsseldorfer EG

Sonntag, 4. September 2022, 16.00 / 19.00 Uhr in Bozen (Südtirol Summer Classic):

Spiel um Platz 3 oder Finale gegen HC Bozen oder HC Ambri Piotta.

Freitag , 9. September 2022, 19.30 Uhr in Düsseldorf (PSD BANK DOME):

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

DEG Sportdirektor Niki Mondt: „Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren Pandemie wieder die Möglichkeit haben, uns auch mit internationalen Gegnern zu messen. Diese Vergleiche sind eine wichtige Standortbestimmung vor der Saison. Darüber hinaus sind wir sehr glücklich, unseren Fans auch in dieser Vorbereitung wieder ein Heimspiel ermöglichen zu können und freuen uns auf großen Support beim Duell gegen Iserlohn.“