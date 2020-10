DEG: Weitere Aufgabe fÃ¼r Legende Daniel Kreutzer

Düsseldorf. (PM DEG) Daniel Kreutzer ist eine absolute Ikone der Düsseldorfer EG. Mit weit über 1.000 Profi-Spielen, 268 Toren, 529 Vorlagen und 1.550 Strafminuten...

Düsseldorf. (PM DEG) Daniel Kreutzer ist eine absolute Ikone der Düsseldorfer EG. Mit weit über 1.000 Profi-Spielen, 268 Toren, 529 Vorlagen und 1.550 Strafminuten hält er gleich mehrere Rekorde des achtmaligen Deutschen Meister und auch der Penny DEL.

Diese Persönlichkeit soll nun noch stärker in die Arbeit des Clubs eingebunden werden. Die DEG will vor allem in den Bereichen Sponsoring und Partner-Akquise von der Popularität und Ausstrahlung des 40-Jährigen profitieren. Geschäftsführer Harald Wirtz: „Daniel Kreutzer steht wie kaum ein anderer für die Tradition und Leidenschaft der DEG. Seine verstärkte Einbindung in das Thema Sponsoring ist der erste von mehreren Schritten unserer geplanten Intensivierung und Flexibilisierung in der Ansprache und Pflege von potentiellen Partnern und Sponsoren. Auch bei den Heimspielen im ISS DOME und in Zusammenarbeit mit unseren treuen Fans soll er den Club noch stärker repräsentieren. Wir können in vielen Bereichen von der Persönlichkeit Daniel Kreutzer profitieren!“

Daniel Kreutzer: „Ich möchte das Sponsoring-Team der DEG in den Gesprächen mit Unternehmen und externen Partnern unterstützen. Ich bin mir sicher, dass ich hierbei mit meiner DEG-Vergangenheit und emotionalen Art positive Effekte erzielen kann. Ich freue mich auf diese spannende Herausforderung!“