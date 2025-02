DEG vor wichtigem Duell in Hessen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG trifft am Wahl-Sonntag (23.Februar, 14:00 Uhr) auswärts auf die Löwen Frankfurt.

Nach der knappen Niederlage gegen die Adler Mannheim mit 4:5 n.V. sollen und müssen nun Punkte folgen. Als die Rot-Gelben im Januar hintereinander gegen Mannheim und Frankfurt spielten, gewannen sie bei den Hessen mit 7:2. So soll es morgen auch gerne sein!

Der Rückblick: Es sind schwere Zeiten für Rot-Gelb – es setzte zuletzt sechs Niederlagen in Folge. Die DEG hat am Freitagabend zwar einen Punkt gegen die Adler Mannheim holen können, aber der Abstand auf Augsburg (45 Punkte) und Iserlohn (47 Punkte) wuchs trotzdem. Schade, denn die Mannschaft von Steven Reinprecht machte das beste Spiel in den vergangenen Wochen.

Der Kader: Im Kader gibt es keine wesentliche Änderung.

Der Gegner: Die Löwen Frankfurt kämpfen derzeit um den Einzug in die Erste Playoff-Runde. Die Plätze 7-11 trennen nur fünf Punkte. In den vergangenen sieben Spielen gewannen die Löwen fünf Mal – einzig gegen die Red Bulls aus München und die Fischtown Pinguins verlor man. Am Mittwoch setzte das Team von Tom Rowe ein weiteres Ausrufezeichen. 5:1 siegte man gegen den Deutschen Meister aus Berlin. Doch am Freitagabend in Bremerhaven wurde der Spieß umgedreht. Die Frankfurter kamen nicht zurecht und verloren am Ende mit 1:5. Glücklicherweise ließen auch Nürnberg, Schwenningen und Wolfsburg wichtige Punkte liegen. Top-Scorer bei den Löwen ist Maksim Matushkin mit 43 Punkten. Gegen die DEG traf er in dieser Saison noch nicht, dafür Linus Fröhberg gleich drei Mal. Beim letzten Aufeinandertreffen Mitte Januar erlebte Frankfurt die zweithöchste Niederlage der Saison, die DEG gleichzeitig den höchsten Sieg.

Der Ausblick: Nach der Partie gegen Frankfurt sind noch fünf Begegnungen zu spielen. Nächste Woche treffen wir gleich doppelt auf die Nürnberg Ice Tigers. Am Mittwoch (19:30 Uhr) findet das erste Spiel in der NIX Eissporthalle statt, am Sonntag (14:00 Uhr) folgt das letzte Aufeinandertreffen dieser Saison im PSD BANK DOME. Dazwischen – am Freitag (19:30 Uhr) – muss die DEG sich in Bremerhaven beweisen. Jeder Punkt zählt!

