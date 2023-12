DEG vor richtungsweisendem Wochenende – Bitter: Reha bei Luke Green verläuft nicht so optimal wie erhofft

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat zwar zwei der vergangenen drei Partien für sich entscheiden können, trotzdem tat die Niederlage bei...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat zwar zwei der vergangenen drei Partien für sich entscheiden können, trotzdem tat die Niederlage bei den Löwen Frankfurt am vergangenen Sonntag weh.

Der Weg zur 1. Playoff-Runde konnte so nicht verkürzt werden. Diese Chance gibt es aber erneut am Freitag, 15. Dezember (19.30 Uhr), wenn die Rot-Gelben bei den Adler Mannheim antreten. Am Sonntag, 17. Dezember (19 Uhr), wird es dann ebenfalls besonders wichtig. Da gilt es, die Iserlohn Roosters im PSD BANK DOME auf Abstand zu halten.

Man kann sich in einer DEL-Spielzeit darauf verlassen, dass irgendein vermeintlich “starkes” Team ein wenig durch die Saison stolpert. Dieses Jahr scheinen die Adler Mannheim diesen “Preis” gewonnen zu haben. Platz 10 nach der Hälfte der Eiszeit ist weit hinter den eigenen Erwartungen des Meisterkandidaten, sieben Punkte Vorsprung sind es auf die Düsseldorfer. Ein Rundumschlag Ende November sollte helfen: Beide Trainer und der Sportdirektor mussten gehen, ein neuer Mann – Dallas Eakins – übernahm. Doch der Effekt blieb bislang aus. Alle vier Partien seit dem Schnitt verloren die Mannheimer, gehen sogar mit fünf Niederlagen in Serie ins Duell mit den Rot-Gelben. Die bisherigen Duelle mit der DEG machen ebenfalls keinen Mut, beide gingen in Düsseldorf verloren. Doch trotzdem ist der Respekt vor den “großen” Adler Mannheim naturgemäß vorhanden. Das Potenzial ist zweifelsohne da, kann aber aus DEG-Sicht gerne noch bis Sonntag verborgen bleiben.

Stichwort Sonntag. Da wird es für die im PSD BANK DOME beheimateten Rot-Gelben besonders wichtig. Die Iserlohn Roosters wollen die rote Laterne schnellstmöglich wieder loswerden. Ein Sieg gegen die DEG würde den Abstand auf zwei Punkte schmelzen lassen. Je nach den Ergebnissen am Freitag könnten die Roosters gar vorbeiziehen. Das Duell an sich verspricht ebenfalls packend zu werden. Denn obwohl die Iserlohner die “Schießbude” der Liga sind (109 Gegentore), fiel es den Düsseldorfern in den bisherigen Duellen extrem schwer, Treffer zu erzielen. Im Oktober gab es ein knappes 2:1 nach Verlängerung in Iserlohn, Mitte November dann selbiges Ergebnis im Dome.

Die Personalsituation bei den Rot-Gelben bleibt weiter unverändert. Die Reha bei Luke Green verläuft leider nicht so optimal wie erhofft, weshalb sich sein Comeback weiter verzögern wird. Ein Einsatz vor dem Neuen Jahr gilt als unwahrscheinlich.

