DEG vor richtungsweisendem Heimspiel gegen die Augsburger Panther, Samstag Gastspiel bei Meister Berlin

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor einem vielleicht richtungsweisenden Heimspiel: Schon am morgigen Donnerstag (24. Oktober, erstes Bully um 19.30 Uhr) trifft sie im PSD BANK DOME auf die Augsburger Panther.

Am Samstag geht es für das Team von Headcoach Steven Reinprecht dann zum Deutschen Meister Eisbären Berlin. Spielbeginn hierbei ist um 20.00 Uhr.

Der DEG-Kader zum Augsburg-Spiel: Jakub Borzecki kehrt ins Team zurück, Luis Üffing war ja schon in Mannheim wieder mit dabei. Es fehlen Justin Richards (aller Voraussicht nach) mit einer Unterkörperverletzung sowie weiterhin Rick Schofield, Olli Mebus und Torsten Ankert.

Wissenswertes zum Augsburg-Spiel

Zwischen Hallenöffnung und -schließung liegt am Stand des DEG-Fanprojektes im ersten Umlauf eine große Grußkarte aus für Tobi Eder aus, auf der bis zu 1.000 Fans für den erkrankten Ex- DEG-Spieler unterschreiben können.

Morgen erscheint das neue DEG Magazin. Darin: Großes Interview mit Alex Ehl, On the Road mit dem DEG-Fanradio, ein Wiederlesen mit Colin Long, ein finnischer Besuch in der Classic Remise, ein Fragengewitter mit Lenny Boos, die Hunde des Teams und vieles mehr. Einfach kostenlos mitnehmen!

Student Night: Alle Studenten erhalten am Eingang einen Gutschein für ein Freibier bei der After Game Party in der Boston Bar (Altstadt). Achtung: Der Gutschein ist nur nach dem Augsburg-Spiel gültig.

Die kommenden Gegner

Die Augsburger Panther können mit dem bisherigen Saisonverlauf überaus zufrieden sein. Nach zwei letzten 14. Plätzen in Folge, die jeweils eigentlich den Abstieg bedeutet hätten, sehen die Fuggerstädter nach elf Spielen mit 17 Punkten auf einem guten siebten Tabellenplatz. Das runderneuerte Team hat die vergangenen zwei Auswärtsspiele gewonnen – 2:1 in Schwenningen und 4:2 in München. Bester Scorer ist derzeit Cody Kunyk mit elf Punkten (drei Tore, acht Vorlagen), gefährlichster Torschütze ist Donald Busdecker mit fünf Treffern. Beide Stürmer sind neu im Kader. Im Tor macht ein weiterer Neuzugang einen guten Eindruck: Strauss Mann konnte bislang mit starken Leistungen überzeugen. Die Bilanz der DEG gegen den AEV: Von bislang 56 Heimspielen konnten die Rot-Gelben 36 für sich entscheiden. Von den vergangenen fünf Partien gingen aber vier an die Panther.

Titelträger Eisbären Berlin ist mit der Spielzeit 2024/25 bislang ebenfalls zufrieden. Acht (!) DEL-Siege in Folge haben den Meister wieder an die Tabellensitze gespült. Besonders Acht geben muss die DEG auf die beiden Offensivkräfte Gabriel Fontaine und Leo Pföderl, die beide nach elf Spielen jeweils auf starke 15 Punkte kommen. Zum Vergleich: Der beste Scorer der DEG ist Justin Richards mit acht Zählern aus zehn Partien. 66 Mal ist die DEG bereits in Berlin angetreten und hat davon 26 gewinnen können. Der 26. Oktober wäre perfekt für den 27. Sieg…

Die DEG will und muss mehr Punkte holen. Am besten schon an bei den zwei kommenden Spielen. Tickets gegen Augsburg noch unter www.degtickets.de.

