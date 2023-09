DEG vor Dreierpack – Kenny Agostino feiert sein DebÃ¼t

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht in der PENNY DEL vor einem spannenden Dreierpack. Am Freitag treffen die Rot-Gelben auf die...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht in der PENNY DEL vor einem spannenden Dreierpack.

Am Freitag treffen die Rot-Gelben auf die Augsburger Panther (29. September, 19.30 Uhr), am Sonntag reisen sie zum ERC Ingolstadt (1. Oktober, 16.30 Uhr) bevor am Dienstag, 3. Oktober, die Grizzlys Wolfsburg in den PSD BANK DOME kommen (14.00 Uhr, Familiy Day). Mit Spannung erwartet wird dabei das Debüt von Neuzugang Kenny Agostino. Der US-Amerikaner soll der Offensive weitere Impulse geben.

Die Augsburger Panther hatten punktemäßig den gleichen Saisonstart wie die DEG. Die ersten drei Spiele in Wolfsburg (3:4) und daheim gegen Frankfurt (2:3) und Berlin (1:4) gingen allesamt verloren. Dabei sahen die Fuggerstädter aber besser aus als von vielen erwartet, sie hatten in allen Begegnungen ihre Möglichkeiten. Ein erstes Erfolgserlebnis kam dann in Spiel 4, als die Nürnberg Ice Tigers mit 5:3 niedergerungen wurden. Insgesamt stehen die Panther aber vor einer spannenden Saison. Aus 15 Abgängen und 17 neuen Spielern ein Team zu formen ist eine anspruchsvolle Aufgabe für den „dann-doch-nicht-Absteiger“. Torwart Dennis Endras steht übrigens vor seinem 600. Einsatz in der PENNY DEL. Herzlichen Glückwunsch!

Sonntags-Gegner ERC Ingolstadt ist mit sechs Punkten aus vier Spielen nicht ganz im eigenen Soll. Wobei die beiden Auftaktniederlagen in Berlin (1:2 n.P.) und in Köln (1:4 nach eigener Führung) bei sehr hoch eingeschätzten Gegnern stattfanden. Die anschließenden Siege gegen Schwenningen (7:2) und in Iserlohn (3:2 n.P.) stimmen aber zuversichtlich für die kommenden Wochen. Das in weiten Teilen unveränderte Team hat in Mark Fench den „DEL-Trainer des Jahres“ an der Bande stehen und kann im Sturm auf Liga-Grüßen wie Daniel Pietta, Travis St. Denis oder Charles Bertrand zurückgreifen. Brisant: Das erste Wiedersehen von Panther-Goalie Michael Garteig mit DEG-Verteidiger Alec McCrea. Die Beiden hatten ja am Ende des Viertelfinales ein unschönes Aufeinandertreffen.

Sechs Punkte an den ersten beiden Wochenenden ist auch die Bilanz der immer hoch eingeschätzten Grizzlys aus Wolfsburg. Zwei Heimsiegen (Augsburg 4:3 und Straubing 3:2 n.P.) stehen zwei überraschend glatte Auswärtsniederlagen gegenüber – 2:6 in Bremerhaven und gar 0:5 in Schwenningen. Bislang läuft der Wolfsburger Motor also noch nicht richtig rund. Vor allem die hohe Zahl von 15 Gegentoren überrascht. Für Düsseldorf ist Wolfsburg aber traditionell ein unangenehmer Gegner.

Die DEG selbst blickt auf gute Tage zurück. Nach dem moralisch wichtigen Comeback-Derbysieg in Köln (4:3 n.P.) am Sonntag konnte sie sich am Montag über Neuzugang Agostino freuen und am gestrigen Mittwoch mit Jens Thiermann über einen neuen Gesellschafter. Jetzt soll auch der erste Heimsieg her. Personell gehen die Düsseldorf ansonsten unverändert in dieses Spiel. Edmund Junemann rutscht für das morgige Match aus dem Kader.

Wissenswertes rund um das Augsburg-Spiel:

Die DEG erwartet über 7.000 Besucher im PSD BANK DOME. Tickets schnell und bequem unter degtickets.de oder an der Tageskasse.

Besondere Gäste 1: Der DEG Eishockey e.V. ist (fast) komplett vor Ort. Über 200 der Stars von morgen und übermorgen und alle U-Teams bis auf die U20 werden morgen die Profis anfeuern.

Besondere Gäste 2: Das Team von Rhein Fire ist vor Ort. Herzlichen Glückwunsch zur EFL-Meisterschaft! Das Team präsentiert in der ersten Pause im Foyer den Pokal.

Brendan O’Donnell ist nicht mehr allein: Der neue Bobblehead von Henrik Haukeland ist (jetzt aber wirklich) da. Am Stand von KKS Gebäudereinigung können Zuschauer Selfies machen.

