DEG: VÃ¶lkel verlÃ¤ngert und erhÃ¶ht sein Engagement

Düsseldorf. (PM DEG) Gute und wichtige Nachrichten für die Rot-Gelben: Hauptsponsor Völkel bleibt auch in der kommenden Spielzeit wichtigster Partner der Düsseldorfer EG.

Das Unternehmen verlängerte das Engagement erneut um eine weitere Saison und baut dieses sogar noch aus. Der Gewindewerkzeug-Spezialist wird somit in sein achtes Jahr an der Seite der DEG gehen. Völkel wird wie zuletzt unter anderem auf dem Heim- und Auswärtstrikot präsent, sowie bei Heimspielen im PSD BANK DOME mit einer Untereisfläche sichtbar sein.

Daniel Völkel, Geschäftsführer Völkel GmbH: „Wir sind nun seit acht Jahren Begleiter der DEG. Der Club ist für unser Unternehmen zu einer absoluten Herzensangelegenheit geworden. Uns verbindet eine lange Tradition und der Wille, stetig zu arbeiten, sich zu verbessern und nicht nachzulassen. Wir fiebern schon jetzt auf die kommende Spielzeit hin und freuen uns auf viele Besuche im PSD BANK DOME.“

Harald Wirtz, Geschäftsführer DEG: „Völkel ist seit vielen Jahren eine essenzielle Säule bei unseren Rot-Gelben. Das Unternehmen unterstützte unsere DEG in den schwierigsten Stunden des Clubs und ist seither nicht mehr wegzudenken. Wir sind glücklich, dass wir auch weiterhin gemeinsam in die Zukunft gehen.“

Über Völkel

Die offizielle Unterstützung der DEG durch die Familie Völkel begann nach dem Ausstieg der Metro im Jahr 2012, als man ein „Retter-Paket“ erwarb. Das Engagement basierte auf einer langen Vorgeschichte, denn die Völkels sind echte DEG-Fans. Daniel Völkel war in jungen Jahren bereits Mitglied des DEG Fanclubs Süd. Die gesamte Familie verfolgt seit vielen Jahren mit Leidenschaft die Spiele des achtmaligen Deutschen Meisters.

Das Unternehmen VÖLKEL mit Sitz in Remscheid im Bergischen Land ist 1990 aus dem Zusammenschluss der 1915 gegründeten Tom Carrington & Co. Ltd. und der 1980 gegründeten Völkel KG entstanden. Hauptgesellschafter sind die Familien Völkel (Remscheid) und Carrington (Birmingham). Basierend auf der Erfahrung von 100 Jahren Gewindebohrerfertigung hat sich VÖLKEL zu einem der weltweit führenden Anbieter von ab Lager verfügbaren Standardgewindeschneidwerkzeugen entwickelt.

Die Konzentration auf das Spezialgebiet Gewindewerkzeuge, eine gleichbleibend hohe Industriequalität und eine Lieferbereitschaft, die weltweit Maßstäbe setzt, sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Der gesamte weltweite Vertrieb ist ausschließlich über das zentrale Lager in Remscheid organisiert. So können die Qualität der Ware – und was nicht weniger wichtig ist – die Qualität der Belieferung sichergestellt werden. Mehr als 13.000 unterschiedliche Produkte rund ums Gewindeschneiden sind ab Lager verfügbar – in jeder Form und Größe. Nahezu alle internationalen Gewindenormen werden bevorratet.