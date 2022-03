DEG verzeichnet Corona-Infektionen – Spiel gegen Bremerhaven soll stattfinden

Düsseldorf. (PM DEG) In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche DEG-Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet. Es handelt sich hierbei um Marco Nowak, Jakob Mayenschein,...

Düsseldorf. (PM DEG) In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche DEG-Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet.

Es handelt sich hierbei um Marco Nowak, Jakob Mayenschein, Victor Svensson, Brett Olson, Hendrik Hane sowie den ohnehin verletzte Paul Bittner. Auch Chefcoach Harry Kreis ist betroffen. Alle Betroffenen befinden sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf in häuslicher Quarantäne und werden in den kommenden Spielen nicht auflaufen bzw. coachen können.

Das morgige Spiel gegen die Fischtown Pinguins (Mi., 9. März, 19.30 Uhr), ist aber nicht gefährdet. Es findet planmäßig im PSD BANK DOME statt. Tickets unter www.degtickets.de.

Co-Trainer Thomas Dolak wird in den kommenden Begegnungen an der Bande von Daniel Kreutzer unterstützt.