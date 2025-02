DEG verschlÃ¤ft wieder das erste Drittel und unterliegt Ingolstadt 2:3

Düsseldorf. (MR) Erneut spielte die Düsseldorfer EG nur 40 Minuten Eishockey, während der ERC Ingolstadt im Startabschnitt die Weichen auf Sieg stellte und dann das Gas rausnahm.

Die Düsseldorfer EG hat nur noch Endspiele im Endspurt gegen den Abstieg, und das erste von noch 8 ging heute gegen Tabellenführer Ingolstadt. Vor sehr magerer Kulisse an diesem Mittwoch bekamen die Hausherren früh den Dämpfer auf eine vielleicht gute kämpferische Laune, mit der sie aufs Eis gekommen waren. Nach nur 70 Sekunden konnte Alex Breton recht unbedrängt einschieben. Es war ein sehr konfuses Spiel, kein wirklicher Spielfluss und wenig Ideen. Nicht einmal eine Befreiung von Henrik Haukeland an der Bande lang konnten zwei Mitspieler kontolliert aufnehmen. Statt dessen blieb die Scheibe in Reihen der Schanzer, die keine Mühe hatten, den zweiten Treffer zu erzielen (9.). Und fast mit Ansage noch keine 30 Sekunden später musste Haukeland den dritten Treffer aus den Maschen fischen. Die Auszeit brachte ein wenig mehr Konzentration der DEG, aber noch immer hatte der neue Goalie der Gäste, Christian Heljanko, wenig zu tun. Je eine Strafzeit gab es auf beiden Seiten, man muss nicht extra erwähnen, dass nur das Powerplay der Panther wie ein solches aussah. Ein Treffer fiel aber nicht mehr vor der Pause.

Düsseldorf wacht zu spät auf

Die Hausherren kamen besser aus der Pause, das Forecheck war besser, und Ingolstadt konnte sich oftmals nur mit einem Icing befreien. Doch trotz mehr Druck und besseren Aktionen nach vorne, war bei Heljanko immer wieder Endstation. Allein drei Alleingänge 1 auf 0 hatte Düsseldorf, aber die Abschlüsse waren sichere Beute des Goalies. Dass es schließlich doch im Kasten klingelte, war guter Nacharbeit zu verdanken. Der Treffer wurde erst nach Video gegeben, da Pivonka auf den Knien reinrutschte (34.) Akdag hatte eine weitere Chance freistehend, traf aber die Scheibe nicht richtig. In der Schlussminute kam Stachowiak noch mit zwei guten Abschlüssen auf Haukeland. Im Schlussabschnitt versuchte Düsseldorf, an die Leistung anzuknüpfen. Braun scheiterte gegen den Hechtsprung von Heljanko, Angles Schuss blieb an der Latte hängen. Zur Drittelmitte bekamen die Oberbayern noch einmal eine Überzahl zugesprochen, doch Ingolstadt schien nicht mehr so wirklich zu wollen. Die letzten Minuten mauerten sie nur noch ihre blaue Linie zu, und eigene Angriffe wurden zu schön verspielt (Schmölz mit Stachowiak).

Zwei Minuten vor der Sirene verließ Haukeland seinen Kasten, und erneut konnte die DEG das Spielgerät an Heljanko vorbeiarbeiten, auch diesmal erst nach Videobeweis gültig. Doch es reichte nicht mehr für einen zweiten Treffer zum Ausgleich. Alex Blank bedankte sich beim heute teilweise wieder stärkeren Fansupport; er versteht, dass die Unterstützung schwer fällt, weil man ja meist ziemlichen Mist zusammenspiele. Aber trotz allem, „wir müssen so weiterspielen wie im zweiten und dritten Drittel, dann aber endlich über 60 Minuten, damit wir endlich Punkte mitnehmen, egal gegen wen“.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 8 Ryan McKiernan, 7 Sinan Akdag – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 4 Poaul Postma, 5 Moritz Wirth – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 18 Laurin Braun; 81 Torsten Ankert – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 72 Bennet Roßmy

ERCI – 30 Christian Heljanko – 25 Leon Hüttl, 22 Matt Bodie – 17 Abbott Girduckis, 86 Daniel Pietta, 89 Austen Keating; 4 Morgan Ellis, 2 Sam Ruopp – 12 Noah Dunham, 52 Enrico Henriquez, 16 Johannes Krauß; 5 Fabio Wagner, 75 Alex Breton – 21 Wayne Simpson, 19 Wojciech Stachowiak, 91 Riley Sheen; 11 Kenny Agostino, 9 Myles Powell, 92 Daniel Schmölz

Die Tore erzielten:

0:1 (01:10) Breton (Simpson, Powell)

0:2 (08:15) Girduckis (Keating, Hüttl)

0:3 (08:34) Simpson (Agostino, Breton)

1:3 (33:20) Pivonka (Ebner, Cumiskey)

2:3 (58:30) Rymsha (Gogulla. McKiernan) EA

Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 17 Kilian Hinterdobler (54 JP Priebsch, 51 Dominic Kontny)

Strafen: DEG – 6 Min.; ERCI – 2 Min.

Zuschauer: 6135