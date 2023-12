DEG verschafft sich weiter Luft im Abstiegskampf – 1:0 Sieg gegen die Iserlohn Roosters

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat gegen die Iserlohn Roosters am Sonntagabend knapp mit 1:0 gewonnen. Agostino war in einer körperbetonten...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat gegen die Iserlohn Roosters am Sonntagabend knapp mit 1:0 gewonnen.

Agostino war in einer körperbetonten Partie Siegtorschütze, Haukeland mal wieder Matchwinner.

Die Aufstellung blieb im Vergleich zum Freitagsspiel in Mannheim nahezu unverändert, lediglich Borzecki stand nach einer Verletzung vom besagten Spiel nicht auf dem Eis.

Zum Spiel: Die DEG versuchte mit viel Power ins Spiel zu starten, doch Iserlohn hielt kämpferisch dagegen und erstickte den eher spielerischen Ansatz der Düsseldorfer im Keim. So gab es entsprechend der Tabellensituation wenige Abschlüsse auf beiden Seiten. Doch dann kam die DEG immer besser ins Spiel. Nach einem Alleingang von Kevin Clark in der 9. Spielminute folgten einige Torschüsse mehr. Auch Blank verpasste das Tor nur knapp. Die Rheinländer erhöhten den Druck und schnürten die Sauerländer regelrecht ein. Nach einem Befreiungs-Konter konnte sich aber auch der IEC etwas im Düsseldorfer Drittel festsetzen. Taro Jentzsch setzte der Druckphase mit zwei Minuten aufgrund eines hohen Stocks (14.) schließlich ein Ende. Das folgende Powerplay war nicht zwingend genug, doch direkt im Anschluss sah O’Donnell Varone frei in den Slot fahren, der umkurvte noch einen Iserlohner und schoss: Der Puck rutschte unter Kevin Reich hindurch, Agostino staube ab – 1:0. Es folgte noch jeweils eine Strafe für beide Mannschaften bis zur ersten Sirene.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte die DEG noch ein paar Sekunden Powerplay aus dem ersten Drittel auf der Uhr. Während der Formation lief diese ab und Tyler Boland kam zeitgleich mit dem Puckgewinn des IEC von der Bank: Ein langer Pass, Boland ist frei vor Haukeland – doch der DEG-Goalie blieb Sieger. Folglich spielte die DEG Powerplay ähnlich um den IEC-Kasten herum. Clark setzte Gogulla im Slot in Szene, der auch verwandelte, aber es gab Videobeweis: Nach einiger Zeit wurde der Treffer aberkannt – Torhüterbehinderung. Doch Düsseldorf blieb weiter auf Kurs, in einem drei auf zwei schoss Clark Reich an die Maske. Aber Iserlohn war weiter gefährlich: Boland wird mit einem Seitenwechsel direkt vor Haukeland freigespielt und der DEG-Goalie durfte sich ein weiteres Mal mit einem Riesensave auszeichnen. In der Folge wurden Roosters immer besser und besser. Für die Sauerländer gab es gleich mehrere Großchancen zu verzeichnen: Mal ein paar Zentimeter vorbei, mal der Pfosten und notfalls Henrik Haukeland. So ging die Heimmannschaft mit der 1:0-Führung etwas glücklich in die zweite Pause.

Iserlohn machte da weiter, wo sie im Mittelabschnitt aufhörten: Weiter lief der Puck gut in ihren Reihen und das Team konnte einige Abschlüsse für sich verbuchen. Wie aus dem Nichts endete der Iserlohner Sturm auf Haukeland und die DEG versuchte das Spiel an sich zu reißen. Was folgte war ein sehr zerfahrenes Spiel, das hin und her ging, aber ohne die entscheidende Möglichkeit auskommen musste. Und so verstrich das Spiel Minute für Minute, lediglich die vielen technischen Fehler sorgten auf der Tribüne für Aufsehen. Wenig überraschend zog Doug Shedden 1:30 vor Ende den Goalie der Iserlohner – ohne Erfolg. Selbst ein zwei auf eins auf ein leeres Tor funktionierte nicht. So ertönte die Schlusssirene und Henrik Haukeland durfte seinen Shutout mit Mannschaft und Fans feiern, der den Abstand zu Iserlohn um weitere drei Punkte erhöhte.

Ausblick: Weiter geht es bereits am Donnerstag (21.12) gegen den ERC Ingolstadt zum letzten Heimspiel vor Heiligabend. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr.

