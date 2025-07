DEG verpflichtet Stürmer mit „außergewöhnlichem Schuss“ vom Rivalen Krefeld Pinguine

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verkündet einen weiteren Neuzugang.

Yushiroh Hirano wird in der kommenden Saison das Trikot der Rot-Gelben tragen. Der Stürmer spielte in der vergangenen Spielzeit zunächst für den HC Innsbruck in Österreich, wechselte jedoch vor den Play-Offs zu den Krefeld Pinguine. In 15 Spielen kam er auf 20 Punkte und leistete einen großen Beitrag zu den Siegen des Klubs. Hirano erhält einen Einjahresvertrag.

Rich Chernomaz, Chefcoach der DEG: „Yushiroh Hirano ist nicht nur ein sehr guter Schlittschuhläufer, sondern auch ein großer, starker Stürmer. Er hat einen außergewöhnlichen Schuss – vor allem seine One-Timer. Yushiroh spielt mit viel physischer Präsenz. Er bringt internationale und DEL 2-Erfahrung mit.“

Über Yushiroh Hirano

Yushiroh Hirano wurde am 18. August 1995 in Tomakomai, Japan, geboren. 2011 wurde Hirano erstmals in die japanische U18-Nationalmannschaft berufen. Seine ersten Punkte erzielte er im Folgejahr bei der U18-Weltmeisterschaft – in fünf Spielen kam er auf sechs Zähler. Im Alter von 19 Jahren zog er von Japan nach Schweden, um dort in der HockeyEttan für Tingsryds AIF zu spielen. Darauf folgte 2015 der nächste Umzug in die USA zu den Youngstown Phantoms. Trotz einer Saison mit 46 Punkten, wechselte er zurück nach Japan zu den Tohoku Free Blades. Von 2018 bis 2024 blieb der Rechtsschütze in den USA und spielte in der ECHL und der AHL für verschiedene Teams. In der Zeit schrieb er Geschichte, als erster in Japan geborener Spieler, der ein Tor in der AHL erzielte. Im vergangenen Sommer zog es ihn nach Europa – zum HC Innsbruck nach Österreich. In 36 Spielen punktete er 25-mal. Im Januar 2025 unterschrieb er bei den Krefeld Pinguins. Seine Spielstärke bewies der 29-jährige in den Play-Offs: In 11 Partien punktete er 17-mal (8 Tore und 9 Assists).

Der Japaner ist mit seinen 188cm und 98kg besonders zweikampfstark. In der kommenden Saison wird er mit der #91 auflaufen!

NIPPON GASES wird Team Partner der DEG:

Erster Unterstützer mit japanischen Wurzeln seit vielen Jahren!

Die DEG-Familie ist um ein weiteres spannendes Mitglied angewachsen: Nippon Gases ist neu im Unterstützerkreis der Rot-Gelben. Der Spezialist für Industrie- und medizinische Gase ist die europäische Geschäftseinheit der international tätigen Nippon Sanso Holdings Corporation, die ihren Hauptsitz in Tokio Japan hat. Damit ist Nippon Gases – wenn auch indirekt – das erste Unternehmen aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ seit vielen Jahren. Nippon Gases ist in mehr als 13 europäischen Ländern präsent, wobei die 14 deutschen Standorte von Düsseldorf aus geleitet werden.

Zum Angebotsportfolio von Nippon Gases zählen technische Gase für alle Industriebereiche, die Lebensmittel- und Medizintechnik und nicht zuletzt Gase zur Kühlung sowie Trockeneis – da schließt sich der Kreis zur Düsseldorfer EG. Als offizieller Team Partner der Rot-Gelben werden sie auf Werbeflächen im PSD BANK DOME sowie mit unterschiedlichen Aktionen bei den Heimspielen präsent sein. Außerdem wird der neue Partner künftig auch eine Spielerpatenschaft übernehmen. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Christoph Laumen, Vice President Europe Central Eastern bei Nippon Gases „Die DEG ist in Düsseldorf eine absolute Institution, wir sehen die neue Zusammenarbeit somit auch als Bekenntnis zu dieser Stadt und zu den Menschen, die hier leben. Die Marke DEG steht dabei für Tradition, Verlässlichkeit und vollen Einsatz für die Mannschaft, die Fans und ein gemeinsames Ziel „Gemeinsam Wachsen“ – dafür steht auch Nippon Gases. Wir versprechen uns viel von dieser Kooperation und freuen uns auf die neue, gemeinsame Saison!“

Frederik Wecker: „Wir sind glücklich, erstmals seit vielen Jahren ein japanisch stämmiges Unternehmen für uns gewonnen zu haben. In einer Stadt wie Düsseldorf mit seiner großen japanischen Community eröffnet das viele spannende Möglichkeiten, die wir in den kommenden Monaten mit neuen Ansätzen und Ideen noch weiter ausbauen wollen.“