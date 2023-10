DEG verpflichtet Offensiv-Verteidiger / Luke Green unternimmt in Düsseldorf seinen zweiten Anlauf in der DEL

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG hat sich in der Defensive noch einmal verstärkt. Offensiv-Verteidiger Luke Green wechselt mit sofortiger...

Offensiv-Verteidiger Luke Green wechselt mit sofortiger Wirkung an den Rhein und ist theoretisch schon am morgigen Abend im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt (6. Oktober, 19.30 Uhr) einsatzbereit. Der 25-jährige Kanadier kommt vom slowakischen Erstligisten HK Nitra zu den Rot-Gelben. 2016 war der ehemalige kanadische Jugend-Nationalspieler in der dritten Runde von den Winnipeg Jets gedraftet worden, kam in der NHL aber nicht zum Einsatz. Die DEG reagiert mit dieser Verpflichtung auch auf den unklaren Gesundheitszustand von Kyle Cumiskey,

Sportdirektor Niki Mondt: “Luke Green ist ein laufstarker und rechtsschiessender Verteidiger, der unserer Verteidigung mehr Offensive verleihen wird. Durch den Ausfall von Kyle Cumiskey hat uns diese Qualität zuletzt gefehlt und aufgrund unseres Saisonstarts sahen wir hier Handlungsbedarf. Luke kommt bereits am heutigen Donnerstag nach Düsseldorf und könnte theoretisch schon morgen eingesetzt werden.” Green erhält zunächst einen Vertrag bis Saisonende und die Rückennummer 51.

Rechtsschütze Luke Green wurde 12. Januar 1998 im kanadischen Halifax geboren. Nach verschiedenen Jugendteams gab er als 18-Jähriger sein Debüt in der AHL bei den Manitoba Moose. 2020 ging er zunächst nach Finnland zu Vaasan Sport und dann zu Västerviks IK in Schweden (39 Spiele, 17 Punkte). 2022 dann der Wechsel zu HK Nitra (25 Spiele, 15 Punkte). Er ist 85 kg schwer und 1,85 m groß. Unabhängig von dieser Verpflichtung arbeitet Kyle Cumiskey natürlich weiterhin an seinem Comeback.

In der DEL ist Luke Green nicht völlig unbekannt. Ein Engagement bei den Nürnberg Ice Tigers kam 2022 nicht zustande. Aus persönlichen Gründen brach Green seine Zelte Anfang August sehr schnell wieder ab.

Luke Greens Karriere in Zahlen

