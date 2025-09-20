DEG verpflichtet Kevin Marx Norén

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG sorgt kurzfristig für mehr Tiefe im Kader.

Die Rot-Gelben haben Kevin Marx Norén mit einem Tryout-Vertrag für einen Monat ausgestattet. Das 23-jährige Stürmer-Talent besitzt die deutsche und die schwedische Staatsbürgerschaft und kommt aus der NCAA (National Collegiate Ahletic Association) an den Rhein. Das ist die größte und bekannteste Organisation für College-Sport in den USA. Dort ist der Rechtsschütze zuletzt für RIT (Rochester Institut of Technology) aufgelaufen.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Kevin Marx Norén hat im Probetraining bei uns sein Potenzial angedeutet. Wir wollen ihm Gelegenheit geben, sich weiterhin bei uns zu zeigen. Deshalb haben wir ihn mit einem Tryout-Vertrag für einen weiteren Monat ausgestattet.“

Marx Norén wurde am 15. Juli 2002 im schwedischen Knivsta geboren, ist heute 1,88 m groß und 92 kg schwer. Er wird bei der DEG die Nummer 14 erhalten.

Durch die gestrige Verletzung von Kristian Blumenschein (Unterkörper, weitere Infos folgen) hat er schon morgen beim Spiel in Freiburg (Bully 18.30 Uhr) die Chance, in den Kader der DEG zu rücken.

