DEG verpflichtet jungen StÃ¼rmer mit DEL-Erfahrung

DÃ¼sseldorf. (PM DEG / PM AEV Panther) Die DÃ¼sseldorfer EG verkÃ¼ndet in der Deutschland-Cup-Pause einen Neuzugang.

Luca Tosto wird ab sofort das Trikot der Rot-Gelben tragen. Der 24-jÃ¤hrige StÃ¼rmer spielte in den vergangenen Jahren in Mannheim und Augsburg DEL, sowie eine Saison in der Champions Hockey League. Tosto bringt fÃ¼r sein Alter viel Erfahrung an den Rhein: 151 DEL-Spiele mit 26 Punkten und dazu 178 in der DEL2 mit 67 Punkten.

Headcoach Rich Chernomaz: â€žLuca ist ein junger und schlittschuhlÃ¤uferisch sehr guter FlÃ¼gelspieler. Er konnte uns besonders durch seine Arbeitseinstellung und sein hohes Skill-Level Ã¼berzeugen. Luca ist ein sehr effektiver Unterzahlspieler und wird mit seinem KÃ¶nnen neuen Wind in die Offensive bringen.â€œ

Luca Tosto: â€žDie DEG ist einer der grÃ¶ÃŸten Eishockeyclubs Deutschlands und bringt viel Tradition und tolle Fans mit. Ich konnte den Verein bisher nur als Gegner wahrnehmen, aber freue mich jetzt schon darauf das Trikot Ã¼berzuziehen. Ich werde Eure Farben mit Stolz tragen und immer alles geben.â€œ

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: â€žLuca Tosto hat sich stets vorbildlich verhalten, auch wenn er mit seiner Rolle in unserem Team selbstverstÃ¤ndlich unzufrieden war. Wir respektieren und verstehen seinen Wunsch nach mehr Eiszeit und mehr Verantwortung und mÃ¶chten ihm bei dieser nÃ¶tigen VerÃ¤nderung keine Steine in den Weg legen. Wir wÃ¼nschen Luca privat und sportlich nur das Beste und danken ihm fÃ¼r seinen Einsatz in Diensten der Augsburger Panther in den vergangenen zweieinhalb Jahren.â€œ

Ãœber Luca Tosto

Luca Tosto wurde am 18. November 2000 in Bad TÃ¶lz geboren. FrÃ¼h entschied er sich fÃ¼r den Kufensport und durchlief beim EC Bad TÃ¶lz mehrere Jugendmannschaften. 2018 sammelte der damals siebzehnjÃ¤hrige die ersten Profisporterfahrungen bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen in der DEL2. Wenige Jahre spÃ¤ter â€“ 2021 â€“ weckte er das Interesse der Adler Mannheim. Zwei Saisons spielte er fÃ¼r die Adler in der ersten Liga, als auch fÃ¼r die Heilbronner Falken als FÃ¶rderlizenzspieler in der DEL2. Im Sommer 2023 entschied er sich fÃ¼r einen Wechsel zu den Augsburger Panthern, bei welchen er auch diese Saison noch spielte. Der LinksschÃ¼tze ist 173 cm groÃŸ und 77 kg schwer.

Herzlichen Willkommen, Luca!

Rot-Gelbe GrÃ¼ÃŸe

Die DEG

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!