DEG verpflichtet geschickten AuÃŸenstÃ¼rmer mit gutem Tempo und hohen technischen FÃ¤higkeiten vom Ligarivalen Crimmitschau

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Colin Smith unter Vertrag genommen.

Der erfahrene Stürmer kommt von den Eispiraten Crimmitschau. Der 32-jährige Deutsch-Kanadier spielte jahrelang in der AHL (347 Spiele, 208 Punkte) und kam sogar auf einen Einsatz für die Colorado Avalanche in der NHL. Anschließend sammelte er DEL-Erfahrungen für die Eisbären Berlin, den ERC Ingolstadt und die Kölner Haie (insgesamt 110 Spiele, 39 Zähler). In seinen beiden DEL2-Saisons für Crimmitschau ab 2023 erzielte Smith 111 Punkte in 84 Spielen. Der Rechtsschütze hat in Düsseldorf für die kommenden zwei Saisons unterschrieben.

Rich Chernomaz, Chefcoach der DEG: „Colin Smith ist ein geschickter Außenstürmer mit gutem Tempo und hohen technischen Fähigkeiten. Auch in Überzahl agiert er sehr überlegt und effektiv. Er ist eine Art spielmachender Flügelstürmer, der auch als Center eingesetzt werden kann. Colin wird uns in der Offensive sehr weiterhelfen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn verpflichten konnten!“

Über Colin Smith

Der neue DEG-Stürmer wurde am 20. Januar 1993 in Edmonton, Kanada, geboren. Er begann früh mit Eishockey und schaffte bereits in der U15 beeindruckende Werte wie 109 Punkte in 35 Spielen. Nach seinen Jugendjahren bei den CAC Canadians, wechselte er in die WHL zu den Kamloops Blazers. Im Jahr 2012 wurde er in der siebten Runde von den Colorado Avalanche gedraftet. Bis 2018 lief der Rechtsschütze in der AHL für unterschiedliche Teams auf. Danach ging es für ihn erstmals nach Deutschland zu den Eisbären Berlin, wo er in 60 Spielen 24 Punkte erzielte. Darauf folgten die Stationen Ingolstadt und Köln. 2020 ging er auf „Europa-Tournee“ und lief für Clubs in Schweden, Österreich und der Schweiz auf. 2023 ging es zurück nach Deutschland zu Crimmitschau in der DEL2. In seiner ersten Saison kam er auf 61 und in der zweiten auf 50 Punkte. Jetzt kehrt Colin Smith zurück an den Rhein – diesmal auf die richtige Seite: Zur Düsseldorfer EG.

Colin Smith ist 178 cm und 84 kg schwer. Der Stürmer wird mit der Nummer 41 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen



