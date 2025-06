DEG verpflichtet Emil Quaas vom Westrivalen Iserlohn Roosters – â€žEin Verteidiger fÃ¼r die Dirty Minutesâ€œ

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat Emil Quaas verpflichtet.

Der 28-jährige Verteidiger kommt von den Iserlohn Roosters nach Düsseldorf. Bei den Sauerländern und zuvor beim EHC Red Bull München und beim ERC Ingolstadt hat der gebürtige Berliner insgesamt 292 DEL-Spiele bestritten. Quaas hat am Rhein einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben und wird bei den Rot-Gelben mit der Rückennummer 21 auflaufen. Mit nun sieben Verteidigern unter Vertrag sind die Planungen für die Düsseldorfer Defensive vorerst abgeschlossen.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Emil Quaas ist ein verlässlicher Stay-at-Home-Verteidiger für die wichtigen ‚Dirty Minutes‘. Er ist ein Spielertyp, der in entscheidenden Momenten wie in Unterzahl oder der letzten Minute auf dem Eis steht. Zudem hat er viel Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Mit ihm ist unsere Defensive komplett.“

Über Emil Quaas

Emil Quaas ist 1,88 m groß und 88 kg schwer. Er wurde am 20. Dezember 1996 in Berlin geboren. Schon früh begeisterte er sich für Eishockey und begann seine Karriere bei den Eisbären Juniors. Mit 16 zog er nach Mannheim und spielte bis 2015 für die Jungadler. In dieser Zeit lief er ebenfalls für mehrere Deutsche Jugendnationalmannschaften auf. Anschließend wagte er den Sprung nach Österreich, wo er drei Jahre für die RB Hockey Juniors verteidigte. 2017 nahm der EHC Red Bull München den Linksschützen unter Vertrag. In seiner zweiten Saison kam er auf fünf Zähler in 13 Spielen und zudem auf 16 Punkte in 28 Spielen für die RB Hockey Juniors. Besonders gut lief es zwischen 2018 und 2020 in seiner Leihe zum SC Riessersee in die Oberliga. In zwei Saisons kam Quaas auf insgesamt 53 Punkte. Anschließend rief die DEL: In den folgenden fünf Jahren lief er für Ingolstadt und Iserlohn auf. Nun wechselt er vom NRW-Rivalen zur DEG.

Seine Karriere in Zahlen

