DEG verpflichtet deutschen Nationalspieler vom Lokalrivalen Krefeld

Düsseldorf. (PM DEG) Spektakulärer Neuzugang bei der Düsseldorfer EG. Der Club hat Nationalspieler Alexander Blank verpflichtet. Das 20-jährige Sturm-Talent wechselt von den Krefeld Pinguinen...

Düsseldorf. (PM DEG) Spektakulärer Neuzugang bei der Düsseldorfer EG.

Der Club hat Nationalspieler Alexander Blank verpflichtet. Das 20-jährige Sturm-Talent wechselt von den Krefeld Pinguinen über den Rhein und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der Center fällt noch zwei Saisons unter die U23-Regel. Blank hat sich trotz anderer Angebote für ein Engagement bei der DEG entschieden.

Sportdirektor Niki Mondt: „Alexander Blank gehört zu den deutschen Top-Spielern seines Jahrgangs. Trotz seines jungen Alters hat er schon viele Erfahrungen sammeln können, sowohl in der PENNY DEL als auch sogar in der Nationalmannschaft. Alex hat sehr viel Potenzial und ich freue mich sehr, dass wir ihn verpflichten konnten“

Alexander Blank: „Düsseldorf ist einer der besten Adressen für junge Spieler in der DEL. Ich bin davon überzeugt, mich in diesem Team optimal weiterentwickeln zu können. Außerdem wollte ich nahe bei meiner Heimat Krefeld bleiben. Da lag Düsseldorf einfach nahe. Ich will angreifen und mit der DEG vielleicht meine ersten Playoff-Spiele erleben!“

Alex Blank wurde am 4. Februar 2002 in Berlin geboren. Das Eishockey erlernte er aber in den Jugendmannschaften des Krefelder EV. Der Sohn des erfahrenen DEL-Spielers Boris Blank (921 Spiele, hauptsächlich für Krefeld und Iserlohn) wechselte mit 14 Jahren in die Red Bull-Akademie nach Salzburg, wo er zwei Jahre blieb. Anschließend lief er zwei Spielzeiten für Iserlohn auf, wo er für die Roosters in der Saison 2019/20 auch seine ersten Einsätze in der DEL bekam. Im Sommer 2020 wechselte er zurück nach Krefeld, dort bestritt er Spiele in der DNL und im U23-Team des KEV81. Hauptsächlich kam er aber bei den Profis zum Einsatz und verbuchte in 84 DEL-Einsätzen beachtliche elf Tore und 18 Vorlagen. Im Jahr 2021 debütierte er als 19-Jähriger in der Deutschen Nationalmannschaft und spielte auch die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Alex Blank ist 1,83 m groß, 86 kg schwer und erhält bei der DEG die Rückennummer 24.

Übersicht Kader Düsseldorfer EG für die Saison 2022/23

Stand 25. Mai

Tor: Hendrik Hane

Abwehr: Kyle Cumiskey (K), Bernhard Ebner, Nicolas Geitner, Niklas Heinzinger (U23), Luca Zitterbart

Sturm: Alexander Barta, Alexander Blank (U23), Jakub Borzecki (U23), Tobi Eder, Josef Eham (U23), Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Stephen MacAulay (K), Brendan O’Donnell (K), Cedric Schiemenz, Victor Svensson (K)