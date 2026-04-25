DEG verpflichtet Deutsch-Kanadier vom Ligarivalen Freiburg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Vom DEL2-Konkurrenten EHC Freiburg wechselt Shawn O’Donnell an den Rhein. Der 37-jährige Kanadier startet in die kommende Saison bei der DEG als deutscher Spieler. Der sowohl erfahrene als auch torgefährliche Rechtsschütze kam für Freiburg in 165 Spielen auf 135 Punkte (50 Tore und 85 Vorlagen). O’Donnell hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.

DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz: „Shawn O’Donnell ist ein hart arbeitender, physisch starker Stürmer, der mit viel Biss spielt. Er ist sehr flexibel, kann auf allen drei Stürmerpositionen eingesetzt werden und spielt die Rolle, die man ihm zuweist. Außerdem bringt er viel Erfahrung und Charakterstärke mit.“

Shawn O‘Donnell: „Es hat mir in der vergangenen Saison großen Spaß gemacht, in dieser tollen Halle und vor dieser großen Kulisse zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, die DEG, Jungs in der Kabine, die Fans und die Stadt kennenzulernen und freue mich auf die neue Saison!“

Über Shawn O’Donnell:

Der neue DEG-Stürmer wurde am 28. Mai 1988 in Cole Harbour, Nova Scotia, Kanada geboren, wo er auch das Eishockey erlernte. Nach zahlreichen Stationen in der Jugend und Universitäts-Teams absolvierte er auch 201 AHL-Begegnungen mit 28 Punkten für das Hartford Wolf Pack und die Milwaukee Admirals. 2019 wagte er den Sprung nach Europa und unterschrieb einen Vertrag bei den Ravensburg Towerstars. Hier gelangen ihm in 32 Begegnungen 22 Punkte. Es folgten Stippvisiten nach Dänemark und Österreich, bevor er 2022 dauerhaft nach Freiburg ging. Hier trug er sowohl das „A“ als auch das „C“ auf der Brust. Nun also der Wechsel zu den Rot-Gelben. O’Donnell ist heute 1,88 m groß und wiegt 90 kg. Seine Rückennummer bei der DEG wird die #71 sein.

Damit stehen bislang 18 Spieler für die Saison 2026/27 unter Vertrag (K = Kontingent, N = Neuzugang, auch: U21 und U24):

Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide U24, beide im Tor*).

Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Max Hense (U21, N), Tariq Hammond (alle Verteidigung).

Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Corey Mackin (K, N), Carter Turnbull (K, N), Shawn O’Donnell (N), Ville Järveläinen (N), Matthias Pischoff (U24, N), Fabian Herrmann (N), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).

*Torhüter zählen zwei Jahre länger als U24-Spieler.