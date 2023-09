DEG verliert Test-Derby in KÃ¶ln knapp 3:4

Artikel anhören Köln. (MR) Den größten Unterschied machten die Special Teams: hier lief es bei Düsseldorf nicht wirklich gut, und Trainer Thomas Dolak rauschte...

Köln. (MR) Den größten Unterschied machten die Special Teams: hier lief es bei Düsseldorf nicht wirklich gut, und Trainer Thomas Dolak rauschte nach dem Spiel mit verkniffener Miene in die Kabine.

Knapp zwei Wochen vor dem Start in die neue, die 30. DEL-Saison trat die Düsseldorfer EG beim Lieblingsrivalen im Haie Trainingszentrum zum vorletzten Testspiel an. Die Haie mussten im Startabschnitt gleich drei Male in Unterzahl spielen, doch Düsseldorf wusste mit diesen Möglichkeiten nichts anzufangen. Zwar lief die Scheibe im jeweils ersten Wechsel (Olischefski – Blank – Gogulla – Clark – Ebner) noch gut, doch war das Spielgerät erst einmal befreit, ließen die Hausherren nichts mehr zu und blockierten die eigene blaue Linie. Wie man ein besseres Powerplay spielte, zeigten die Domstädter zu Beginn des zweiten Abschnittes, als die DEG erstmalig auf der Sünderbank schmorte: es dauerte keine 10 Sekunden, da hatte MacLeod durchgeladen und Haukeland im Kasten keine Chance gelassen (25.). Immer wieder passierte es aber auch, dass Scheiben in der Angriffsbewegung verloren gingen und die Haie ruckzuck mit zwei oder gar drei Spielern frei ins Angriffsdrittel spazierten. Allerdings passierten Scheibenverluste auch mal den Haien, und Düsseldorfs „Lebensversicherung“ O’Donnell wurde auf die Reise geschickt. Am Ende blieb er Sieger im Duell mit Keeper Ancicka, Ausgleich in der 31. Minute.

Haie im Powerplay mit 100% Ausbeute

Erneut knapp fünf Minuten später musste der Neu-Düsseldorfer Wirth in die Kühlbox, wieder musste er nicht die komplette Zeit absitzen. Diesmal traf Wohlgemuth (36.). Doch noch vor dem zweiten Seitenwechsel schlug Düsseldorfs Paradereihe erneut zu, Ehl wurde von Varone aus dem Office bedient (38.). Mit Roßmy und O’Donnell fielen zwei DEG-Spieler kurzfristig aus, die hart mit der Bande bzw. dem Gegenspieler Kontakt hatten; beide konnten nach einer kleinen Pause mit Eisbeuteln aber wieder mitspielen. Es ging hin und her ohne große Torchancen, bis Ankert nicht hinter seinem Gegenspieler her kam und den Stock zu Hilfe nahm. Es dauerte diesmal etwas länger, dann biss erneut der Hai zu (McIntyre, 50.). Im weiteren Verlauf behakten sich McCrea und Wohlgemuth, wobei McCrea sehr unschön (und auch unnötig) mit seinem Stock dem Gegner zwischen die Beine schlug. Für den DEG Verteidiger war die Partie beendet. Und – welche Überraschung – die Gastgeber legten den vierten Überzahltreffer nach (erneut Wohlgemuth, 56.). Wenige Sekunden vor dem Ende blieb Haukeland nach der Auszeit auf der Bank, und aus ebenso spitzem Winkel wie Wohlgemuth vorher zimmerte Clark auf der anderen Seite den Puck in die Maschen zum Endstand von 3:4 aus Sicht der Gäste. Für die Haie auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, um anschließend mit den Fans auf dem Vorplatz der Arena die Saisoneröffnung zu feiern; die DEG hatte dies bereits gestern auf dem Rathausplatz hinter sich gebracht.

KEC - DEG Testspiel © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2023



Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 29 Andrej Šustr, 67 Stanislav Dietz – 19 Frederik Storm, 89 Gregor MacLeod, 82 Alexandre Grenier; 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 55 Carter Proft, 33 Tim Wohlgemuth, 10 Justin Schütz; 22 Maximilian Glötzl, 91 Moritz Müller – 21 Mark Olver, 26 David McIntyre, 9 Maximilian Kammerer; 13 Nick Aichinger – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt

DEG – 40 Henrik Haukeland – 3 Alec McCrea, 67 Bernhard Ebner – 11 Kevin Clark, 72 Bennet Roßmy, 87 Philip Gogulla; 7 Sinan Akdag, 22 Oliver Mebus – 28 Alexander Ehl, 26 Phil Varone, 21 Brendan O’Donnell; 88 Torsten Ankert, 5 Nick Geitner – 92 Jakub Borzecki, 24 Alexander Blank, 44 Josef Eham; 55 Moritz Wirth – 97 Edmund Junemann, 71 Kohen Olischefski, 42 Luis Üffing

Die Tore erzielten:

1:0 (25:00) MacLeod (Schütz, Grenier) PP1

1:1 (30:04) O’Donnell (Ebner)

2:1 (35:40) Wohlgemuth (Storm, Austin) PP1

2:2 (37:42) Ehl (Varone, O’Donnell)

3:2 (49:28) McIntyre (Müller, Wohlgemuth) PP1

4:2 (55:21) Wohlgemuth (Storm, Olver) PP1

4:3 (59:47) Clark (Varone, Akdag) EA

Zuschauer: 500 – ausverkauft