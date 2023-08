DEG verliert 3:4 nach PenaltyschieÃŸen gegen Bratislava

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat am Sonntag-Nachmittag ihr zweites Testspiel in Krefeld gegen das slowakische Team von Slovan Bratislava knapp...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat am Sonntag-Nachmittag ihr zweites Testspiel in Krefeld gegen das slowakische Team von Slovan Bratislava knapp verloren.

Sie unterlag nach einer 3:1-Führung mit 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Die DEG heute mit Henrik Haukeland im Tor, ansonsten mit unveränderter Aufstellung. Zum Match: Jede Minute Eishockey hilft beim Einspielen, Formationen testen und Erkenntnisse gewinnen. So war es auch heute. Nach etwas holprigen Start mit zahlreichen Fehlpässen und versprungenen Scheiben kamen die Rot-Gelben immer besser ins Spiel. Doch zunächst der Rückstand: Bratislavas Chris Brown, aus der DEL bekannt durch Stationen wie Iserlohn und Nürnberg, konnte bei einem Konter die Scheibe im Nachschuss einschieben (10:35). Doch die DEG kämpfte sich in die Begegnung und hatte bei einem Pfostentreffer von Philip Gogulla schon fast den Torjubel auf den Lippen. Sechs Minuten später dann ein wirklich schönes Überzahltor der Düsseldorfer: Alex Ehl und Brendan O’Donnell trugen den Puck nach vorne, spielten Victor Svensson an der Blauen Linie frei, der Schwede bediente Ehl zurück, und der WM-Silbermedaillen-Gewinner schoss aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein. 1:1 bei 16.06. Danach die DEG mit Rückenwind und optischem Übergewicht. Dennoch ging es mit dem Unentschieden in die erste Pause.

Im Mitteldrittel verflachte die Partie zunächst, gelungene Kombinationen und Chancen wurden weniger. Eine 100prozentige Möglichkeit der Slowaken vereitelte dann Haukeland mit einem phantastischen Save. Mit seiner langen Kelle fischte er die Scheibe von der Linie. Klasse! Auch danach Bratislava mit guten Chancen, unterbrochen von gefährlichen DEG-Kontern. Endlich wieder Eishockey… Die nachfolgende DEG-Führung dann ein bisschen überraschend. Svensson und Ehl bedienten diesmal O‘Donnell – wieder diese Reihe, nur diesmal in anderer Reihenfolge – und die 21 traf im Nachschuss (31:07). Der dritte Punkt im zweiten Spiel für den Comebacker. Stark! Eine Schrecksekunde dann wenig später, als O’Donnell von einem Puck getroffen wurde und zu Boden sank. Er wurde von Teamarzt Ulf Blecker in die Kabine gebracht, konnte aber später weiterspielen. Mit der knappen 2:1-Führung ging es in die zweite Pause.

Und das „Spiel des Brendan O’Donnell“ ging weiter. Bei 45:19 fuhr die 21 alleine ein 1 auf 0 und verwandelte flach und sicher. Die schöne Vorarbeit zum 3:1 kam von Philip Gogullla. In Summe der vierte Punkt des Kanadiers nach seiner Verletzung. Doch Bratislava blieb dran. Matt Murphy brachte seine Farben durch eine satte Direktabnahme von der Seite wieder heran. Die Scheibe schlug hoch ein, Haukeland hier ohne Chance (46:59). Wenig später sogar der Ausgleich durch Jan Marcinko nd neun Minuten vor dem Ende war das Spiel damit wieder offen. Die DEG nun mit wütenden Angriffen und großen Möglichkeiten durch Kevin Clark, Svensson und andere, doch ein Treffer fiel nicht mehr.

Die Overtime war wie taktisches Schach auf dem Eis, beide Teams belauerten sich und hätten das Spiel jeweils entscheiden können, taten es aber nicht. So mussten die Penaltys entscheiden. Hier scheiterten O’Donnell, Phil Varone, Philip Gogulla und Kevin Clark, ehe Ian Scheid für Bratislava das Spiel entschied.

Ausblick: Weiter geht es am kommenden Wochenende beim Turnier in Dresden. Im ersten Spiel treffen die Düsseldorfer am Samstag auf die Kassel Huskies (15.00 Uhr), der Gegner für Sonntag entscheidet sich zwischen den Dresdner Eislöwen und den Iserlohn Roosters. Reminder: Offizielle Saisoneröffnung ist am Samstag, 2. September, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus.

