DEG verliert 1:4 in Landshut, 0:1 in der Pre-Playoff-Serie

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat das Auftaktspiel der kurzen Pre-Playoff-Serie 2025/26 verloren.

Beim EV Landshut unterlag sie 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) und liegt damit in der best-of-three-Serie 0:1 zurÃ¼ck. Das nÃ¤chste Duell steigt am Freitag um 19:30 Uhr im PSD BANK DOME. Es kÃ¶nnte das letzte Spiel in dieser Saison sein, denn es muss gewonnen werdenâ€¦

Der Kader: Chefcoach Harry Lange musste kurzfristig auf Nick Baptiste verzichten. Der StÃ¼rmer hatte ich am Vormittag krank abgemeldet. Dadurch rÃ¼ckte Kevin Marx NorÃ©n in das Line-Up. Das Tor hÃ¼tete Ryan Bednard, Niklas Lunemann saÃŸ auf der Bank.

Das Spiel: Es war ein flotter Beginn der DEG. Die GÃ¤ste mit einigem SchÃ¼ssen, danach war dann der EVL an der Reihe. Bednard musste einige Male in hÃ¶chster BedrÃ¤ngnis eingreifen, etwa bei SchÃ¼ssen von der Blauen von Stanislav Dietz oder einem Schuss aus spitzem Winkel von Trevor Gooch . Auf der Gegenseite wurde Simon Thiel vor dem Tor freigespielt, doch sein Schlenzer fand nicht den Weg vorbei an Jonas Langmann im Landshuter GehÃ¤use. Dann die elfte Minute: In dem bis dahin ausgeglichenen Spiel konnte plÃ¶tzlich der Landshuter Tor Immo unbedrÃ¤ngt auf Bednard zufahren und relativ ungehindert versenken. Das 1:0 fÃ¼r die Gastgeber bei 10:46. Es war nicht der erste Treffer von Immo gegen die RheinlÃ¤nder in dieser Saison. Wenig spÃ¤ter gerieten die DÃ¼sseldorfer in Unterzahl, Kristian Blumenschein musste raus. Und plÃ¶tzlich die DEG mit einem Break! Leon Niederberger hatte sich den Puck erkÃ¤mpft und zog Richtung Langmann. Leider konnte der Keeper seinen Schuss ebenso parieren wie den folgenden Versuch von Michael Clarke. Schade! Danach bestÃ¤tigte sich leider die schlechte Unterzahlbilanz der vergangenen Wochen. Landshuts Julian Kornelli konnte zum 2:0 fÃ¼r die Hausherren verwandeln (17:26). Danach schwammen die Rot-Gelben plÃ¶tzlich gehÃ¶rig â€“ eigentlich unerklÃ¤rlich â€“ und waren schlieÃŸlich froh, â€žnurâ€œ mit einem 0:2 in die erste Pause zu gehen. Kevin Maginot hatte wenige Sekunden vor der Sirene die Scheibe noch von der Torlinie gekratzt.

Im Mitteldrittel beruhigte sich das Spielgeschehen zunÃ¤chst etwas. Landshut dennoch mit mehr Druck und Spielanteilen, eine gute DÃ¼sseldorfer Chance von Michael Clarke war insgesamt zu wenig. Doch dann Hoffnung! In der 28. Minute kam Leon Niederberger an die Scheibe, zog von links Richtung Tor, und irgendwie kullerte das Ding abgefÃ¤lscht und am verdutzten Langmann vorbei Ã¼ber die Linie (27:24, Vorlagen Marco MÃ¼nzenberger und Max Balinson). Kein schÃ¶nes Tor, aber zum richtigen Zeitpunkt. Danach die DEG mit ein bisschen Momentum â€“ und dennoch mit dem nÃ¤chsten Gegentor. Bei angezeigter Strafe gegen Kevin Orendorz kam der Landshuter Finn Serikow an der Blauen Linie an die Scheibe und halbhoch schlug sein RÃ¼ckraum-Schuss ein (30:43). Der alte zwei-Tore-RÃ¼ckstand war also wieder hergestellt. Die DEG mÃ¼hte sich redlich und mangelnden Einsatz konnte man ihr zu keinem Zeitpunkt vorwerfen. Doch Landshut hatte einfach mehr SchÃ¼sse, mehr Chancen, mehr gewonnene Offensiv-ZweikÃ¤mpfe. Bednard mit mehr Paraden als sein GegenÃ¼ber Langmann, auch wenn die DEG in den letzten Minuten vor der Sirene durchaus erfolgreich versuchte, mehr Druck zu entwickeln. 1:10 vor dem Dittelende dann das das erste Powerplay fÃ¼r DÃ¼sseldorf und Balinson mit zwei Versuchen aus dem RÃ¼ckraum, aber eine Strafe gegen Ture Linden machte diese Ãœberzahlsituation wieder zunichte. Mit einem ernÃ¼chternden 1:3-RÃ¼ckstand ging es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt in Unterzahl zunÃ¤chst wieder eine dicke Breakchance, wieder Ã¼ber Niederberger-Clarke, aber ebenso erneut ohne AbschlussglÃ¼ck. Auch Linden scheiterte wenig spÃ¤ter vor 4.149 Besuchern an Langmann. Die DEG hatte sich fÃ¼r dieses Drittel sichtlich etwas vorgenommen, aber eine Strafe gegen Marx NorÃ©n stoppte den VorwÃ¤rtsdrang. Und wieder konnte die DEG die Unterzahl nur wenige Sekunden durchhalten. Dieses Mal war es Landshuts Tobias Lindberg, der bei 43:12 das 4:1 markierte â€“ die Entscheidung. Immerhin wurde im Anschluss eine weitere Unterzahl ohne Gegentor Ã¼berstanden. Danach gab es noch ein paar kleine und groÃŸe Rangeleien, eigentlich sogar eine ganze Menge davon, am Sieger des Abends Ã¤nderte das aber nichts mehr. Fazit: Die DEG verliert das erste Pre-Playoffspiel in Landshut trotz guter AnsÃ¤tze verdient, wenn vielleicht auch ein Tor zu hoch. Endstand 1:4 aus Sicht der DEG.

Ausblick: Ãœbermorgen heiÃŸt es â€žWin or go home!â€œ Eine weitere Niederlage bedeutet das Saisonaus. Tickets fÃ¼r dieses Match unter www.degtickets.de oder an der Abendkasse. Es ist ein Alles-ist-mÃ¶glich-Freitag!