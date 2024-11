DEG unterliegt den EisbÃ¤ren Berlin nach groÃŸem Kampf 3:5

Düsseldorf. (MR) Es war eines der besten Spiele der Düsseldorfer EG in dieser Saison, im Startabschnitt effektiv, doch zum Schluss am Ende der Kraft,...

Düsseldorf. (MR) Es war eines der besten Spiele der Düsseldorfer EG in dieser Saison, im Startabschnitt effektiv, doch zum Schluss am Ende der Kraft, da hatten die Eisbären ein paar mehr Körner.

Die Eisbären mit einem schweren CHL-Spiel in den Knochen? Dachte man. Aber auf dem Eis war davon nichts zu sehen. Die Düsseldorfer EG – ersatzgeschwächt und ausfallgeplagt wieder einmal nur mit 3 kompletten Reihen – hatte in der ersten Minute gleich eine kleinere Chance, doch dann zogen die Eisbären das Spiel auf ihre Seite und beschäftigten die DEG in deren Verteidigungsdrittel. Doch ein Befreiungsschuss landete in der Kelle von Pivonka, der sich schön mit Borzecki und Boos, der heute sein erstes Spiel für die DEG Profis machte, ins Angriffsdrittel kombinierte. Borzecki konnte zum 1:0 abschließen (5.). Einige Male brannte es vor und um Haukeland auf der anderen Seite, manchmal auch ganz kanpp. Der Ausgleich wollte aber nicht fallen. Statt dessen traf Akdag mit einem Sonntagsschuss zum 2:0 – es hatte sich kein Passempfänger angeboten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kamen die Hausherren mehrere Male vor das von Stettmer gehütete Tor, doch diesmal blieb dieser Sieger. Auf der anderen Seite jedoch konnte Kirk erstmalig für die Eisbären Düsseldorfs Schlussmann Haukeland überwinden (25.). Die Antwort dauerte aber nur knappe 90 Sekunden: der aufgerückte Postma konnte die Vorlage von Rymsha aus dem Office im Onetimer verwerten. Großer Jubel im Rund! Doch erneut zwei Minuten später hatte Gebel von der Blauen zum 2:3 eingeschossen, Haukeland war wohl die Sicht verstellt. Eine Unterzahl konnte die DEG gut verteidigen, doch zum Drittelende war man gegen einen mehrfach abgefälschten Schuss doch machtlos, sodass es mit dem 3:3 Unentschieden zum zweiten Mal in die Kabinen ging.

Düsseldorf ackert und kämpft

Ja, den Kampf und den Willen konnte man der DEG heute nicht absprechen. Da kämpfte jeder für jeden, und am ende kämpfte man auch gegen schwere Beine und langsamere Gedanken. Auch die Bundeshauptstädter schienen nicht mehr taufrisch, jedoch in den Entscheidungen noch etwas spritziger als die Gastgeber. So waren die Eisbären auch nicht mehr ganz so drückend überlegen in ihren Aktionen. Das Spiel hätte über weite Strecken des dritten Durchganges in beide Richtungen gehen können. In der 56. Spielminute schließlich standen die Gäste wieder vor Haukeland, und das Setplay funktionierte. Pföderl hielt die Kelle rein, und Berlin ging erstmalig in Führung. Das sollte bis zum Ende Bestand haben, denn auch die frühe Herausnahme des Goalies zugunsten des sechsten Feldspielers verhalf der DEG nicht mehr zum erneuten Ausgleich. Statt dessen setzte Veilleux mit dem Schuss ins leere Tor den Deckel drauf.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Simon Akdag – 21 Brendan O’Donnell, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 94 Tyler Angle, 14 Justin Richards, 72 Bennet Roßmy; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirth – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 42 Luis Üffing; 17 Lenny Boos

EBB – 1 Jonas Stettmer – 5 Mitchell Reinke, 56 Markus Niemeläinen – 93 Leo Pföderl, 89 Zach Boychuk, 9 Ty Ronning; 6 Kai Wissmann, 18 Jonas Müller – 94 Liam Kirk, 97 Gabriel Fontaine, 92 Marcel Noebels; 12 Eric Mik, 40 Korbinian Geibel – 95 Frederik Tiffels, 23 Blaine Byron, 77 Eric Hördler; 17 Rio Kaiser – 38 Yannick Veilleux, 21 Manuel Wiederer, 10 Lean Bergmann

Die Tore erzielten:

1:0 (04:36) Borzecki (Pivonka, McCrea)

2:0 (16:07) Akdag (O’Donnell, Blank)

2:1 (24:38) Kirk (Noebels, Müller)

3:1 (26:01) Postma (Rymsha, O’Donnell)

3:2 (28:09) Geibel (Reinke)

3:3 (35:54) Fontaine (Reinke, Kirk)

3:4 (56:04) Pföderl (Reinke, Boychuk)

3:5 (58:50) Veilleux (Ronning)

Schiedsrichter: 8 Aleksander Polaczek, 45 Roman Gofman (86 Tom Giesen, 77 Nikolaj Ponomarjow)

Strafen: DEG – 6 Min.; EBB – 2 Min.

Zuschauer: 9479