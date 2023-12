DEG trifft auf KÃ¶ln, MÃ¼nchen und Berlin

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG gibt es um den Jahreswechsel herum gleich drei Kracher. Los geht es am Donnerstag, 28....

Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG gibt es um den Jahreswechsel herum gleich drei Kracher.

Los geht es am Donnerstag, 28. Dezember (19.30 Uhr), bei den Kölner Haien. Anschließend reist am Samstag, 30. Dezember (16.30 Uhr), der EHC aus München nach Düsseldorf, bevor die Rot-Gelben am Dienstag, 2. Januar (19.30 Uhr), bei den Eisbären in Berlin antreten werden.

Donnerstag, Samstag, Dienstag. Für die DEG gibt es in den kommenden Tagen genug Möglichkeiten, die schmerzhafte Niederlage gegen die Augsburger Panther ad acta zu legen. Ein Derby gegen die Kölner Haie kommt da doch eigentlich gerade recht. Natürlich schwebt am Donnerstagabend auch ein wenig der 3. Dezember 2023 über dem Spiel, als die DEG die Haie mit 7:1 aus der Halle schoss. Die Motivation bei den Domstädtern dürfte mehr als gegeben sein. Das zeigt auch der Blick auf die vergangenen Partien. Seit dem für die Haie bitteren Derby gab es für sie fünf Siege aus sieben Spielen, der Trend geht nach oben. Doch Derbys haben ihr eigenes Wetter. Oft standen die Vorzeichen nicht sonderlich rot-gelb, dennoch gewann die DEG sieben der vergangenen zehn Aufeinandertreffen.

Am Samstag wird es dann zum letzten Mal 2023 im PSD BANK DOME zur Sache gehen. Der EHC aus München reist zum Duell nach Düsseldorf. Für den Deutschen Meister läuft es aktuell ebenfalls nicht rund. Nur zwei Siege gab es aus sechs Spielen, Platz 5 mit zwölf Punkten Abstand zur Spitze gehören nicht zum Selbstverständnis der Bayern. Zumal mit Ingolstadt und Wolfsburg zwei Konkurrenten in Lauerstellung sind. Der EHC ist in Düsseldorf übrigens kein besonders gern gesehener Gast. Seit dem 30. November 2018 konnten die Rot-Gelben nur ein einziges Mal im eigenen Stadion gegen das Team aus München gewinnen – am 22. März 2021. Es wäre also mal wieder an der Zeit.

Zuletzt freundschaftlich aufgeteilt sind die Ergebnisse gegen die Eisbären Berlin. Seit Dezember 2021 konnte keine Mannschaft mehr zwei Spiele in Serie gewinnen. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage und so weiter. Kuriose Statistik. Also: Nach dem vergangenen Spiel in Berlin, welches die DEG mit 4:1 nach Düsseldorf holte, wäre der Ausgang klar. Berlin ist an der Reihe. Aber manchmal sollte man es vielleicht nicht so genau nehmen und den Blick nicht nur auf die Statistik richten. Dennoch sind die Eisbären auch über dem Tellerrand der klare Favorit: Platz 2 in der Tabelle, mit Abstand beste Offensive der Liga (112 Tore), drei Siege in Serie und überhaupt nur eine einzige Niederlage im Dezember.

Personell gibt es bei den Rot-Gelben keine Veränderung. Die Mannschaft geht mit selbigem Line-Up wie am Dienstag gegen die Augsburger Panther in die Partie.