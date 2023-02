DEG trauert um Peter Hoberg

Düsseldorf. (PM DEG) Trauer bei der DEG-Eishockey GmbH und der gesamten DEG-Familie: Peter Hoberg ist gestorben. Der 69-Jährige war seit zehn Jahren Gesellschafter der...

Der 69-Jährige war seit zehn Jahren Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH und einer der wichtigsten Unterstützer des Clubs. Gerade in den finanziellen Krisen-Jahren nach dem Ausstieg der Metro 2012 unterstützte er die DEG in großartiger Art und Weise und mit hohem persönlichen und finanziellen Engagement. Ohne ihn gäbe es wohl kein Profi-Eishockey mehr in Düsseldorf.

In seine Zeit als Gesellschafter fielen u.a. der wirtschaftliche Neuaufbau, die Ausrichtung des DEL Winter Game in Düsseldorf und das Halbfinale 2015, der erstmalige Einzug in die Champions Hockey League und zahlreiche Playoff-Teilnahmen. Er war zugewandt, herzlich und leidenschaftlich, dazu Mensch, Motivator und Möglichmacher. Seit seiner Kindheit teilte Peter die Liebe zum Düsseldorfer Eishockey mit seinem Bruder. So wurde im Jahr 2016 auch Stephan Hoberg Gesellschafter und wichtige Säule der DEG Eishockey GmbH.

Geschäftsführer Harald Wirtz: „Die Nachricht vom Tod von Peter Hoberg ist unendlich traurig und trifft uns hart. Die DEG ist geschockt. Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie Hoberg und vor allem auch bei seinem Bruder Stephan. Auch Dank des Engagements der Gebrüder Hoberg ist die DEG heute gut aufgestellt. Menschlich ist der Verlust aber noch gar nicht abzusehen. Peter, ohne Dich wären wir nicht hier. Wir werden nie vergessen, was Du alles für die DEG getan hast! Dein Name wird in DEG-Kreisen immer unvergessen bleiben.“

Stephan Hoberg: „Mein großer Bruder und großer Bürger der Stadt Düsseldorf hat uns verlassen.“

Die DEG trauert und verneigt sich in größtem Respekt vor der DEG-Legende Peter Hoberg. Seine Familie hat ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Wer Beileid, Dank und Respekt bezeugen möchte, kann das hier tun: