Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEG-Torwarttrio endlich komplett!

Ryan Bednard hat deutschen Pass erhalten!

Der neue DEG-Goalie Ryan Bednard - © NHL Media
Düsseldorf. (PM DEG) Eine weitere gute Nachricht für die Düsseldorfer EG nach den Wochenend-Siegen gegen Kassel und in Regensburg: Torwart Ryan Bednard ist seit heute deutscher Staatsbürger und ab sofort spielberechtigt!

Der 28-jährige Linksfänger mit deutschen Vorfahren war in diesem Sommer von den Nottingham Panthers an den Rhein gewechselt, hatte bislang aber „nur“ einen US-amerikanischen Pass.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir waren immer davon überzeugt, dass Ryan Bednard den deutschen Pass erhalten wird. Dennoch sind wir erleichtert, dass es nun geklappt hat und danken ausdrücklich allen, die an diesem Vorgang beteiligt waren. Außerdem wollen wir uns bei allen Fans und Partnern für ihre Geduld bedanken.“

Rick Amann, ebenfalls Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Damit ist unser Torwarttrio endlich komplett. Wir sind froh, mit Niklas Lunemann, Leon Hümer und jetzt Ryan Bednard ein junges und starkes Goalie-Team zu haben und freuen uns auf die weitere Saison!“

Die geht weiter am kommenden Freitag mit dem Straßenbahn-Duell bei den Krefeld Pinguinen (19.30 Uhr, ausverkauft), bevor am Sonntag, 12. Oktober, die Eispiraten Crimmitschau nach Düsseldorf kommen. Erstes Bully hier ist um 17:00 Uhr. Schon zwei Tage später, am 14. Oktober, gastieren die Ravensburg Towerstars im PSD BANK DOME. Tickets für alle Heimspiele unter www.degtickets.de oder an der Tageskasse. HEJA HEJA DEG!

97
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

