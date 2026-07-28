DEG-Topscorer Ture Linden hat einen neuen Klub gefunden

Düsseldorf. (EM) Der US-Amerikaner Ture Linden hat einen neuen Club gefunden.

Der 29- jährige Center wechselt von der Düsseldorfer EG in die slowakische Extraliga. Beim HC Dukla Trencin wird er zukünftig auf Torejagd gehen.

Linden war vor Jahresfrist aus der schwedischen Hockey Allsvenskan (Mora IK) zur DEG gewechselt.

in der DEL2 konnte er in 54 Spielen 49 Scorerpunkte für die Rheinländer verbuchen. Trotz seiner insgesamt guten Ausbeute reichte es aber nicht für einen neuen Vertrag in Düsseldorf.

Nachdem längere Zeit nicht klar war wohin der Weg von Linden führen wird ist nun klar, dass er in der Extraliga einen neuen Club gefunden hat.

Der Stürmer wurde am 6. Juli 1997 in Great Falls, USA, geboren. Er spielte in mehreren Ligen Nordamerikas und war ein steter Punktesammler. In seiner letzten Saison in der ECHL 2023/24 kam der Rechtsschütze auf 60 Punkte – damit stand er in dieser Liga-Statistik sogar vor Jeremy McKenna, der in der folgenden Spielzeit 2024/25 für Nürnberg ein Top-Stürmer in der DEL war und seit letztem Herbst in München spielt. In Düsseldorf war er gemeinsam mit Erik Bradford Topscorer des Teams. Bradford wird weiterhin für die Rheinländer spielen.

Ture Linden ist 183 cm groß und wiegt 91 kg. Zumindest in den Klubfarben bleibt er treu. Dukla Trencin hat die Vereinsfarben Gelb und Rot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Ture Linden @ Elite Prospects

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