DEG: Svensson fÃ¤llt vorerst aus, Stadtwerke bleiben Partner, Samstag erster Test beim Kooperationspartner

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG muss beim Spiel gegen die Krefeld Pinguine am Samstag auf Stürmer Victor Svensson verzichten.

Der 32-jährige Schwede zog sich beim Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt bis auf weiteres für die Vorbereitung aus.

Neben Svensson werden zudem Alexander Ehl (Pfeffersches Drüsenfieber) sowie Josef Eham und Alexander Blank nicht für die Rot-Gelben in Krefeld auflaufen können. Letztere spielen derzeit bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada.

Stadtwerke bleiben drei weitere Jahre im Partnerpool

Rot, Gelb und Grün! Die Stadtwerke Düsseldorf werden auch in Zukunft ein Teil der DEG-Familie bleiben. Denn das Unternehmen verlängert sein Engagement für die kommenden drei Spielzeiten. Der Fokus der Kooperation soll weiterhin darauf gelegt werden, den Profisport Eishockey zu einem Erlebnis für die ganze Familie zu machen. Daher darf neben spannenden Aktionen an den Spieltagen auch die bei Groß und Klein beliebten Autogrammstunden nicht fehlen.

Julien Mounier, Vorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf: „Die DEG und die Stadtwerke verbindet das gemeinsame Ziel, Düsseldorf noch lebenswerter zu machen. Dem Sport in unserer Stadt kommt dabei eine tragende Rolle zu. Daher freuen wir uns auf weitere drei Jahre mit der Eislaufgemeinschaft. Ich persönlich freue mich auf die nächste Saison und werde sicherlich das ein oder andere Mal den Verein mit meiner Familie im Stadion anfeuern.“

Harald Wirtz, Geschäftsführer DEG Eishockey GmbH: „Die Stadtwerke Düsseldorf sind ein zuverlässiger Partner unseres Clubs, der Stadt und der gesamten Region. Bereits seit vielen Jahren bilden unsere beiden Unternehmen ein starkes Team, arbeiten engagiert und sehr vertrauensvoll zusammen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass diese Kooperation auch in den kommenden drei Spielzeiten weiter bestehen wird.

Vor dem ersten Test beim Kooperationspartner in Krefeld

Es geht wieder los! 120 Tage nach dem Viertelfinal-Aus gegen München spielt die Düsseldorfer EG endlich wieder Eishockey. Erster Gegner der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 sind die Nachbarn aus Krefeld. Das Spiel bei den Pinguinen steigt am Samstag, 13. August, um 17.00 Uhr. Karten sind noch verfügbar.

Bei einem Auftaktspiel ist das Line-up immer besonders interessant. Für die Rot-Gelben werden fünf neue Spieler auflaufen. Im Tor gibt Henrik Haukeland sein Debüt, der Norweger kam vom EHC Red Bull München. Neu in der Defensive ist US-Amerikaner Alec McCrea. Der Abwehrhüne wechselte aus Iserlohn an den Rhein. Verstärkungen im Sturm sind Stephen Harper (Tucson Roadrunnners, AHL) und Jakub Borzecki (EC Salzburg), vor allem aber auch Rückkehrer Philip Gogulla (Red Bull München). Zwei neue Gesichter sind aber nicht dabei. Die Stürmer Josef Eham und Alexander Blank spielen derzeit bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada. Dort steuerten sie in der vergangenen Nacht alle vier (!) Treffer zum 4:2-Sieg gegen Österreich bei.

Neben diesen beiden Akteuren muss der neue Chefcoach Roger Hansson auf Alex Ehl (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Victor Svensson (Details folgen morgen) verzichten. Beide Stürmer fallen noch einige Wochen aus. Dafür nimmt die DEG Gastspieler Justus Böttner mit zum nördlichen Nachbarn. Der 20-jährige Verteidiger spielt eigentlich für den EHC Erfurt in der Oberliga. Am Samstag dabei sind auch die jungen DNL-Stürmer Dennis Mensch und Edmund Junemann aus dem Nachwuchs der DEG.

Roger Hansson: „Wir haben jetzt einige Trainingseinheiten absolviert. Bislang bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Intensität und Einsatz sind da. Das möchten wir auch Samstag in Krefeld sehen. Es ist natürlich schade, dass wir dann einige Spieler nicht dabei haben, das stört ein wenig den Fluss. Aber so ist es eben. Deshalb nehmen wir auch die jungen Talente mit nach Krefeld. Sie trainieren bei uns mit und haben es deshalb verdient, dass sie dabei sind. Die DNL-Jungs werden vielleicht nicht so viel Eiszeit wie andere erhalten, kommen aber auf jeden Fall zum Einsatz.“

Auch für Gegner Krefeld ist das Match eine Neu-Orientierung. Nach dem Abstieg in die DEL2 ist das Spiel gegen die DEG eine erste Standortbestimmung. Dazu ist es die Saisoneröffnung der Pinguine. Dabei treffen die Rot-Gelben auf viele Ex-Spieler wie David Trinkberger, Mike Fischer und natürlich Leon Niederberger.