DEG steigt in die Covid-19 Testphase ein

Düsseldorf. (PM DEG) Die Mannschaft der Düsseldorfer EG beginnt heute mit regelmäßigen Covid 19-Testungen.

Sie sind sowohl Basis für das gemeinschaftliche Training, das in dieser Woche beginnen soll, als auch für die Teilnahme am MagentaSport Cup und später auch für einen eventuellen Start in die Penny DEL-Saison 2020/21, die voraussichtlich Mitte Dezember startet.

Die Aufsicht über Tests hat Teamarzt Dr. Ulf Blecker, der die Corona-Thematik seit über sieben Monaten auch bei den Fußballern von Fortuna Düsseldorf kompetent betreut. Durchgeführt werden die Untersuchungen von Lungenfacharzt Dr. Charles Lange in Zusammenarbeit mit dem Labor von Dr. Paul Nemes, beide ansässig in Düsseldorf.

Zunächst erfolgt ein PCR-Eingangstest von Spielern und Umfeld, später erfolgen regelmäßige Schnelltests und weitere Testungen. Die DEG dankt dem Ärzte-Trio für schnelle und kompetente Betreuung!

Sportdirektor Niki Mondt: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir von absoluten Fachleuten und dem Netzwerk von Dr. Ulf Blecker profitieren können. Ulf hat durch seine Tätigkeit bei der Fortuna enorme Erfahrungen bzgl. der COVID-19 Testungen sammeln können und kann uns dadurch optimal unterstützen.“