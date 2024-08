DEG startet beim NRW-CUP – Premiere fÃ¼r Tyler Angle: „Ich mÃ¶chte meiner Mannschaft mit Tempo, Punkten, guten SpielzÃ¼gen und physischem Spiel helfen“

Düsseldorf. (PM DEG) Die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 geht weiter. Am Wochenende tritt die Düsseldorfer EG beim TIMOCOM NRW-CUP an. Erster Gegner sind...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 geht weiter. Am Wochenende tritt die Düsseldorfer EG beim TIMOCOM NRW-CUP an.

Erster Gegner sind am Freitag, 30. August um 19.30 Uhr die Kölner Haie. Am Sonntag treffen die Rot-Gelben dann im Spiel um Platz 3 (13.00 Uhr) oder im Finale (17.00 Uhr) auf Gastgeber Krefeld Pinguine (DEL2) oder die Iserlohn Roosters. Eine Woche später startet die DEG beim Turnier in Dresden, erstes Liga-Heimspiel ist am 27. September gegen die Schwenninger Wild Wings.

Nach dem Erfolg gegen den Schweizer Meister ZSC Lions aus Zürich am vergangenen Samstag (4:3 n.P.) geht das Team von Chefcoach Steven Reinprecht gut gelaunt in die kommenden Aufgaben. Die ersten Duelle der Pre-Season gegen mindestens einen Liga-Konkurrenten sind eine weitere gute Standortbestimmung. Verzichten müssen die Düsseldorfer dabei nach wie vor auf die Torhüter Henrik Haukeland (Olympia-Qualifikation mit Norwegen) und Nikita Quapp (Fußverletzung) sowie auf die leicht angeschlagenen Alex Ehl, Rick Schofield und Kyle Cumiskey. Im Tor steht also wieder Eigengewächs Leon Hümer, der am Bodensee einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Backup ist für diese beiden Spiele Jonas Gähr (23) von den Stuttgart Rebels (Oberliga).

Sein Debüt im DEG-Trikot feiert Neuzugang Tyler Angle. Der 23-jährige Stürmer ist erst seit wenigen Tagen in Deutschland. Seine ersten Eindrücke? „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Die Stadt scheint sehr schön zu sein. Meine Mitspieler und alle Mitarbeiter haben mir das Ankommen und die ersten Tage leicht gemacht. Über das deutsche Eishockey und die DEL weiß ich noch nicht viel. Das werde ich aber in den nächsten Tagen und Wochen nachholen. Mit meinem Sturm-Kollegen Justin Richards habe ich in Cleveland zusammengespielt, er hat mir schon einige Dinge erzählt. Ich freue mich aber auch darauf, selbst hier Erfahrungen zu sammeln“, so der Neuzugang. Wie beschreibt er sich selbst als Spieler? „Ich möchte meiner Mannschaft mit Tempo, Punkten, guten Spielzügen und physischem Spiel helfen. Darin sehe ich meine Hauptaufgabe!“ Wahre Worte für einen Stürmer!

Freitag-Gegner Köln hat seine Mannschaft erneut verstärkt und geht – wie so häufig – als einer der Favoriten in die Saison. Stümer Josh Currie gilt als eine der spektakulärsten Liga-Verpflichtungen dieses Sommers. Im Tor setzen die Nachbarn weiterhin auf Tobias Ancicka und Mirko Pantkowski. In der bisherigen Vorbereitung gewannen die Domstädter 4:2 beim EV Zug und 2:1 gegen die Löwen Frankfurt. Das Spiel gegen Innsbruck wurde wegen schadhaftem Eis vorzeitig abgebrochen. Auch wenn es nur ein Testspiel ist: Ein Derby ist auch im Sommer immer eine reizvolle Aufgabe…

Tickets für das Krefelder Turnier gibt es noch für alle Bereiche – inklusive attraktiver VIP-Angebote – unter www.krefeld-pinguine.de.