DEG startet am Samstag am Essener Westbahnhof in die Testspielphase

Düsseldorf. (PM DEG) „Es geht wieder los“, „The Boys Are Back In Town” oder auch “Eine neue Eiszeit beginnt“: Viele klassische und lieb gewonnene Eishockey-Formulierungen finden in diesen Tagen wieder Verwendung.

Denn: Für die Düsseldorfer EG steht das erste Testspiel der Vorbereitung 2024/25 an! Es steigt am kommenden Samstag, 17. August, um 17 Uhr beim Nachbarn ESC Moskitos Essen. Für die Rot-Gelben ist das Match beim Oberligisten nach einigen Trainingseinheiten eine erste, kleine Standortbestimmung.

Das Team geht verändert in die im September startende PENNY DEL-Saison. Mit Headcoach Steven Reinprecht (Kanada) und seinem Assistenten Saku Martikainen (Finnland) hat ein neues Trainer-Duo das Zepter an der Bande übernommen. Reinprecht kommt mit der Empfehlung von über 800 NHL-Spielen sowie je einem Weltmeisterschafts- und Stanley Cup-Titel nach Düsseldorf. Die DEG ist seine erste Station als Cheftrainer.

Er kann – neben bewährten Kräften wie Torwart Henrik Haukeland, routinierten Verteidigern wie Kyle Cumiskey, Bernhard Ebner und Sinan Akdag sowie gefährlichen Stürmern wie Brendan O‘Donnell, Philip Gogulla, Alex Ehl und Alex Bank – auf zahlreiche neue Spieler zurückgreifen. Vor allem in der Offensive gibt es einige spannende Ergänzungen. Für die wichtige Center-Position gab es sogar gleich vier Verpflichtungen von Spielern aus Nordamerika.

Da ist zum einen Justin Richards, der aus der AHL (Rochester Americans) nach Düsseldorf gekommen ist. Sportdirektor Niki Mondt: „Justin ist gelernter Mittelstürmer, sehr gut am Bullypunkt und kann in allen Situationen auf dem Eis stehen. Zudem spielt er mit viel Verantwortung und arbeitet in beide Richtungen immer im Sinne des Teamerfolgs.“ Ebenfalls aus der AHL (Bridgeport Islanders) kommt Sturmkollege Jacob Pivonka. Mondt: „Er ist ein junger, ehrgeiziger Center, der läuferisch und auch am Bullypunkt seine Stärken hat.“ Interessant ist auch die Personalie Drake Rymsha. Der 25-jährige Center war in der abgelaufenen Spielzeit mit 63% (!) der beste Bully-Spieler der österreichischen ICEHL. Er kommt vom EC Salzburg, mit dem er vor wenigen Wochen den nationalen Titel gewinnen konnte. Mondt: „Drake ist ein Stürmer, der mit viel Leidenschaft agiert und unserem Spiel Energie geben soll. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt über einen guten Schuss.“ Eher für Erfahrung steht der bereits DEL-erprobte Rick Schofield, der mit seinen Qualitäten auch die jüngeren Sturmpartner führen soll. Ergänzt wird dieses Quartett von den Düsseldorfer Eigengewächsen David Lewandowski und Lenny Boos – beides hoffnungsvolle Talente und Sprösslinge ihrer berühmten Eishockey-Väter Eddi und Tino.

Die Verteidigung verstärkt Max Balinson. Der punktbeste Defender der vergangenen DEL2-Saison kam aus Crimmitschau an den Rhein. Das bestehende Torhüter-Duo Henrik Haukeland und Leon Hümer wurde zwar mit Nikita Quapp ergänzt, der talenterte Goalie muss nach einer Fußverletzung in der Vorbereitung jedoch noch einige Wochen zusehen. Am Samstag nicht dabei ist auch Oliver Mebus, der die DEG beim Abschiedsspiel von Patrick Reimer in Nürnberg vertritt.

Das neue DEG-Team freut sich auf das erste Spiel! Und auf sicherlich viele rot-gelbe Fans in der stimmungsvollen Halle in Essen. Die reguläre Saison beginnt mit einem Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers (20. September), erstes Heimspiel ist am Freitag, 27. September, wenn um 19.30 Uhr die Schwenninger Wild Wings in der PSD BANK DOME kommen.