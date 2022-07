DEG-Stadionerlebnis soll digitaler werden

Düsseldorf. (PM DEG) Gute Neuigkeiten für alle Rot-Gelben: Die DEG und der langjährige Partner Extreme Networks werden auch in den kommenden beiden Spielzeiten zusammenarbeiten....

So wird das Unternehmen u.a. an allen Heimspielen im PSD Bank Dome präsent sein und darüber hinaus die – bereits in der vergangenen Saison gestartete – Webinar-Reihe zu Netzwerktechnologie und zukünftigen Vermarktungsmöglichkeiten in deutschen Sportstadien fortführen.

Profi-Sportligen und Veranstaltungsorte weltweit vertrauen auf Extreme Networks, um beste Konnektivität und Einblicke zur Verbesserung des Fanerlebnisses und des Veranstaltungsbetriebes zu erhalten. Die Wi-Fi-Access Points des Unternehmens bieten die erforderliche Konnektivität, um Angebote und Services wie mobiles Ticketing, kontaktloses Zahlen, Video-Streaming und -Wiedergabe sowie In-Arena-Apps zu ermöglichen.

Andreas Livert, Sr. Regional Director DACH bei Extreme Networks: „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit der DEG zu verlängern und gemeinsam die Digitalisierung – sowohl für die Fans als auch für Ligaverantwortliche – voranzutreiben. Dabei reiht sich die DEG als einer der bekanntesten Eishockeyclubs der Welt bestens in die Liste unserer namhaften Partner-Sportorganisationen ein. Gemeinsam werden wir zuverlässige, skalierbare und leistungsstarke Konnektivität bereitstellen, die sowohl das Fanerlebnis verbessert als auch wertvolle Erkenntnisse zur Steuerung und Optimierung des Spielstättenbetriebs liefern wird.“

Christopher Schlenker, Director Sales DEG Eishockey GmbH: „Wir sind glücklich, die Partnerschaft mit Extreme als international renommiertes Unternehmen für zwei weitere Jahre zu verlängern. Wir haben den Anspruch, Vorreiter digitaler Services rund um die Heimspieltage zu werden, damit das Stadionerlebnis für unsere Zuschauer noch attraktiver wird.“

