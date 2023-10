DEG Sportchef Niki Mondt: “Das werden zwei schwierige Duelle am Wochenende“

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht am kommenden Wochenende vor zwei schwierigen Aufgaben. Zunächst geht es am Freitag, 20. Oktober, um...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht am kommenden Wochenende vor zwei schwierigen Aufgaben.

Zunächst geht es am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr bei den Straubing Tigers um wichtige Punkte. Am Sonntag, 22. Oktober, 15.15 Uhr, folgt dann das Aufeinandertreffen mit den Adler Mannheim im eigenen Wohnzimmer.

Sieben Spiele oder knapp zwei Jahre ist es her, dass die Rot-Gelben zuletzt siegreich aus einem Duell mit den Straubing Tigers hervorgegangen sind, der letzte Erfolg am Pulverturm datiert gar vom 4. April 2021. Auch dieses Mal spricht auf dem Papier nicht sonderlich viel für die Düsseldorfer. Die Bayern blicken auf einen starken Saisonstart zurück, stehen in der Tabelle auf Rang 4. Das liegt auch an der guten Defensive und dem herausragenden Unterzahlspiel. Nur zwei Gegentore gab es bei 41 Situationen, macht eine Quote von 95,12 Prozent. Dann gibt es da noch die traditionelle Heimstärke der Straubinger. Lediglich die Kölner Haie konnten in dieser Saison alle Punkte aus dem Pulverturm entführen.

Zwei Tage später wird es für die Düsseldorfer nicht gerade einfacher. Mit den Adler Mannheim kommt einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft in den PSD BANK DOME. Die Hessen stehen mit acht Siegen aus elf Partien auf dem zweiten Tabellenplatz. Prunkstück ist die starke Defensive, die erst 26 Gegentore zuließ – ligaweit Platz 3. Nicht zu vergessen die Erfolge in der Champions Hockey League. Dort sind die Adler nach vier Siegen aus fünf Partien für die Playoffs qualifiziert. Viel zu meckern gibt es aus Sicht der Mannheimer also nicht. Außer vielleicht die Bilanz gegen die Rot-Gelben im vergangenen Jahr. Da gab es in der Hauptrunde nur einen Sieg.

Sportdirektor Niki Mondt: “Das werden zwei schwierige Duelle am Wochenende, beide Mannschaften sind sehr gut in die Saison gestartet. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um gegen diese Teams zu punkten.”

Personell muss die DEG bei mehreren Positionen reagieren. Bernhard Ebner und Torsten Ankert sind angeschlagen und fallen definitiv am Wochenende aus. Der Sturm wird hingegen wie in der Vorwoche aufgestellt sein. Darüber hinaus ist der neue Co-Trainer Mike Pellegrims heute mit der Mannschaft aufgebrochen und wird bereits in Straubing mit hinter der Bande stehen.

