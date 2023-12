DEG siegt zum Jahresabschluss gegen die Red Bulls – MÃ¼nchens Yasin Ehliz: â€žHatten genug Chancen, um mehr Tore zu schieÃŸenâ€œ

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat das letzte Spiel im Jahr 2023 gegen den EHC Red Bull München gewonnen! Die Rheinländer siegten...

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat das letzte Spiel im Jahr 2023 gegen den EHC Red Bull München gewonnen!

Die Rheinländer siegten vor fast 12.000 Zuschauern schlussendlich mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Mann des Abends war Kenny Agostino mit zwei Treffern.

Das Line Up hatte sich im Vergleich zum Derby in Köln kaum verändert. Bernhard Ebner war aufgrund seiner Rückenprobleme noch nicht dabei, auch Leon Hümer war erneut als Ersatztorwart dabei. Das Spiel startete fulminant in beide Richtungen, in der Anfangsphase ging es hin und her. Nach einem erfolgreichen Penalty-Killing hatte Kevin Clark die große Möglichkeit im 1 gegen 1 auf den EHC-Goalie, kam aber nicht mal zum Abschluss. Danach bauten die Düsseldorfer viel Druck auf, Alex Blank scheiterte nur knapp mit seinem Blueline-Shot und Kevin Clark traf beim Rebound nur den Pfosten. Doch auch München hatte einige gute Gelegenheiten, traf aber ebenfalls nicht das Tor. So umkurvte Filip Varejcka elegant Henrik Haukeland, der war jedoch schnell mit einem seiner Schoner zur Stelle. Ein sehr unterhaltsames erstes Drittel endete somit torlos.

Direkt nach Wiederbeginn hielt Patrick Hager den Puck hinter dem DEG-Tor, fand Trevor Parkes im Slot, der nur noch einschieben musste (39:27). 0:1 aus Sicht der DEG. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, bei 34:15 tauchte Brendan O’Donnell wie aus dem Nichts mit dem Puck am Schläger vor Allavena auf. So drehte er sich noch einmal zurecht und setzte die Scheibe zum 1:1 ins Netz. Bei 30:31 spielten Kenny Agostino und Phil Varone auf dem Weg zum Münchner Tor hin und her, Varone verstolperte etwas den Puck beim Schussversuch, doch O´Donnell setzte erfolgreich nach, 2:1! Auch im weiteren Verlauf fehlte es nicht an Tempo auf dem Eis, kurz vor Schluss scheiterte Luis Üffing sogar knapp am Shorthander.

Zu Beginn des Schlussdrittels traf diesmal die DEG! Bei 16:50 fand Phil Varone Kenny Agostino in halblinker Position, der auf einem Knie abzog und Allavena überwand. Folglich ebbte das Spiel erstmals ab. Es gab deutlich weniger Offensivaktionen, sodass das Spiel etwas vor sich hinplätscherte. Der EHC erhöhte in den Schlussminuten noch einmal ordentlich den Druck, Henrik Haukeland parierte gleich zweimal mit der Maske. Bei verbliebenen 02:05 zog München dann den Goalie, spielte lang um das DEG-Gehäuse herum, ohne Erfolg. Sieg DEG!

Und somit geht auch für die Düsseldorfer EG das Jahr 2023 zu Ende. Doch das nächste Spiel ist bereits am 2. Januar gegen die Eisbären in Berlin. Das folgende Heimspiel lässt auch nicht lange auf sich warten, am 5. Januar empfängt die DEG die Straubing Tigers um 19:30 im DOME. Es gibt noch ausreichend Tickets, entweder unter www.degtickets.de oder an der Tageskasse.

Red Bull München muss sich der Düsseldorfer EG geschlagen geben

Yasin Ehliz: „Hatten genug Chancen, um mehr Tore zu schießen“

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 33. Spieltag der PENNY DEL der Düsseldorfer EG mit 1:3 (0:0|1:2|0:1).

Vor 11.839 Zuschauern im PSD BANK DOME traf Trevor Parkes für den deutschen Meister, der am 2. Januar um 19:30 Uhr zu Hause gegen die Adler Mannheim ins neue Jahr startet.

Spielverlauf

Vom ersten Bully weg legten die Red Bulls den Vorwärtsgang ein und tauchten immer wieder gefährlich vor DEG-Goalie Henrik Haukeland auf. Düsseldorf kam gegen das aggressive Münchner Forechecking nur selten zu guten Angriffsaktionen. Aber weil Haukeland auch die dicksten Chancen des deutschen Meisters vereitelte, wie etwa den Alleingang von Filip Varejcka (15.), ging es nach einseitigen 20 Minuten torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt änderte sich das schnell: Denn nach gerade einmal 33 Sekunden überwand Parkes Haukeland zur hochverdienten Münchner Führung (21.). Danach erspielten sich die Red Bulls weitere Gelegenheiten, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Erst tauchte Brendan O´Donnell in der 26. Minute allein vor Daniel Allavena auf und ließ dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit. Kurz darauf brachte Kenny Agostino die Gastgeber im Nachschuss mit 2:1 in Führung (30.). Die Partie nun ausgeglichener mit Chancen auf beiden Seiten. Mit dem 2:1-Zwischenstand ging es dann in die zweite Pause.

Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte Agostino mit seinem zweiten Tor auf 3:1 für die DEG (44.). München stemmte sich gegen die drohende Niederlage, Düsseldorf hielt dagegen und konnte sich auf Haukeland verlassen. Zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie brachte Trainer Toni Söderholm den sechsten Feldspieler aufs Eis, der Druck der Red Bulls nahm zu. Es blieb aber beim 3:1-Erfolg für Düsseldorf.

Yasin Ehliz: „Wir hatten genug Chancen, um mehr Tore zu schießen. Wir sind selbst schuld an der Niederlage, weil wir Kleinigkeiten falsch gemacht haben. Düsseldorf hat das eiskalt ausgenutzt. Im neuen Jahr müssen wir es einfacher halten und so dann die Spiele gewinnen.“

Tore:

0:1 | 20:33 | Trevor Parkes

1:1 | 25:45 | Brendan O´Donnell

2:1 | 29:29 | Kenny Agostino

3:1 | 43:10 | Kenny Agostino

Zuschauer: 11.839