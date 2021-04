DEG siegt im RÃ¼ckspiel gegen die Schwenninger Wild Wings 5:2 und holt wichtige Punkte

Düsseldorf. (MR) Nachdem das Hinspiel in Schwenningen mit 2:3 nach Overtime verloren gegangen war, sollten heute (mehr) Punkte her. Man beherzigte die Anforderung, viele...

Düsseldorf. (MR) Nachdem das Hinspiel in Schwenningen mit 2:3 nach Overtime verloren gegangen war, sollten heute (mehr) Punkte her. Man beherzigte die Anforderung, viele Scheiben zum Tor zu bringen, und so wurden es 5 Treffer und volle 3 Punkte.

Ein munteres Spielchen mit einer Vielzahl guter Möglichkeiten für die Hausherren, die sich mehrfach im Angriff festsetzten und auch dabeiblieben, wenn mal kurzfristig ein „wilder Flügel“ die Kelle an der Scheibe hatte. Hier wurde seitens der DEG gut nachgesetzt. Zwei Strafzeiten gab es im Startabschnitt, beide gegen die Schwaben. Früh hatte Carey das Spielgerät ins Tor geworfen, und in Überzahl zur Drittelmitte konnte Olimb den Schlenzer von Cumiskey in die Maschen fälschen. Das war sein erstes Tor nach einer 23 Spiele andauernden Durststrecke (eigene Tore betreffend). Zwar konnten die Gäste zu Beginn des zweiten Durchgangs ihrerseits die erste Strafe gegen Düsseldorf in den Anschlusstreffer ummünzen und hatten anschließend das Momentum auf ihrer Seite, doch nur gut zwei Minuten später hatte Ehl mit einem feinen Schuss den alten Abstand wieder hergestellt. Den „Pass“ hatte er vom gegnerischen Verteidiger Yeo in die Kelle serviert bekommen. Im nächsten Powerplay war es Carey, der gegen sein Ex-Team erhöhen konnte, nachdem Cumiskey den Schuss angetäuscht hatte. Jensen mit ungewohnten Fehlern brachte nochmals Schwenningen auf die Tafel, aber wieder hatte die DEG eine Antwort, und es wurden beim Stand von 5:2 nochmals die Seiten gewechselt.

Wildes Schlussdrittel – keine Tore

Im letzten Durchgang wurde es teilweise wild: weite Scheiben, die nicht immer ihren Adressaten fanden, und viel Laufarbeit. Das Team von Niklas Sundblad war bemüht, doch mit wenig Fortune. Die Rheinländer hingegen schalteten immer wieder auf Angriff um, sobald die Scheibe mal aus dem Drittel befördert war, doch in den letzten 20 Spielminuten auch das nicht mehr mit zählbarem Erfolg. So sollten weder Barta noch Fischbuch ihre Flaute beenden. Am Ende hatte Schwenningens Goalie Cerveny 42 Schüsse auf seinen Kasten bekommen, der den aus persönlichen Gründen in die Heimat gereisten Stammtorhüter Eriksson vertrat. Auf der anderen Seite wurde Hane mit 27 Schüssen um einiges weniger geprüft. Die DEG ist durch diesen Sieg (und bei gleichzeitiger Niederlage der Grizzlys) jetzt punktgleich an diese herangerückt. Weiter geht es für beide Teams am Sonntag. Während die DEG nach Straubing muss, begrüßen die Wild Wings die Pinguins aus Bremerhaven in der Helios Arena.

Es spielten:

DEG – Hendrik Hane – Nicholas B. Jensen, Kyle Cumiskey; Jerome Flaake, Alex Barta, Alex Ehl – Bernhard Ebner, Jan Brejcak; Daniel Fischbuch, Ken Andre Olimb, Maxi Kammerer – Marco Nowak, Nick Geitner; Tobias Eder, Matt Carey, Alexander Karachun – Johannes Johannesen; Mathias From, Patrick Buzas, Victor Svensson

SWW – Patrik Cerveny – Colby Robak, Dylan Yeo; Jamison MacQueen, Travis Turnbull, Boaz Bassen – Christopher Fischer, William Weber; Marius Möchel, Tylor Spink, Tyson Spink – Johannes Huß, Emil Kristensen; Andreas Thuresson, Troy Bourke, Maximilian Hadraschek – Benedikt Brückner; Alexander Weiß, Daniel Weiß, Daniel Pfaffengut



Tore:

1:0 (01:42) Carey (Karachun)

2:0 (08:49) Olimb (Cumiskey, Carey) PP1

2:1 (21:25) Bourke (Thuresson, Robak) PP1

3:1 (24:12) Ehl

4:1 (30:10) Carey (Cumiskey, Ehl) PP1

4:2 (35:30) Tyson Spink (A. Weiß)

5:2 (36:37) Kammerer (Olimb, Jensen)

Schiedsrichter:

Schukies, Steingroß (Kowert, Leermakers)

Strafen: DEG – 6 Min; SWW – 12 Min.