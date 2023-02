DEG Siegesserie reiÃŸt in Ingolstadt

Die Düsseldorfer EG hat nach sieben Siegen in Folge das erste Mal wieder verloren. Beim ERC Ingolstadt setzte es nach gutem Start eine knappe...

Die Düsseldorfer EG hat nach sieben Siegen in Folge das erste Mal wieder verloren.

Beim ERC Ingolstadt setzte es nach gutem Start eine knappe 1:3-Niederlage (1:0, 0:3, 0:0). Sie zeigte aber beim Tabellenzweiten eine couragierte und kämpferische Leistung und braucht den Kopf nicht hängenzulassen. Nächstes Spiel ist am Dienstag bei den Fischtown Pinguins.

Der Kader: Die DEG heute erstmals seit längerer Zeit wieder mit Hendrik Hane im Tor, Henrik Haukeland bekam eine Pause. Im Sturm fehlte weiterhin der angeschlagene Paul Bittner.

Das Spiel. Dieses begann und wurde gleich wieder unterbrochen, da aus der DEG-Fankurve rot-gelbes Konfetti aufs Eis gefallen war. Als es dann endlich richtig losging, starteten die Panther wie erwartet schwungvoll. Im DEG-Tor musste Hane sogleich hellwach sein und einige Schüsse entschärfen. Gleich zweimal war dabei seine starke Stockhand zur Stelle. Entlastung für die DEG brachten zwei eigene Powerplays, die zwar nicht zum Erfolg führten, die Rot-Gelben aber insgesamt besser ins Spiel brachten. Die Düsseldorfer Führung kam aber dennoch etwas überraschend. Der ERC war im Aufbau unaufmerksam, Tobi Eder klaute sich die Scheibe, zog auf Michael Garteig im Panther-Kasten zu und verwandelte eiskalt. 1:0 für die DEG bei 13:06! Danach antworteten die Hausherren mit wütenden Angriffen, doch die DEG-Defensive agierte in dieser Phase sicher. Und wenn einmal etwas durchkam, parierte Hane sicher. Auf der Gegenseite hätten Svensson und Ehl erhöhen können, trafen aber nicht. So ging es mit einer 1:0-Führung in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt drehte der Favorit aus Ingolstadt weiter auf. So fiel der Ausgleich fast zwangsläufig. Ty Ronning – was ein starker Stürmer! – traf bei 25:11 zunächst zum Ausgleich. Die DEG versuchte danach, das Spiel offen zu halten, was auch durchaus gelang. Immer wieder konnten die Gäste eigene Akzente setzen. Aber dennoch hatten die Schanzer Panther mehr Großchancen als die Rheinländer. Zwei davon verwandelten dann kurz nacheinander Justin Feser (34:29) und – ausgerechnet – Daniel Pietta (35:24), jeweils aus kurzer Distanz zum 2:1 und 3:1. Der gute Hane war hier jeweils machtlos. Gegen Drittelnde konnte die DEG noch einmal Druck aufbauen, der Torjubel blieb jedoch aus. So ging es mit einem 1:3-Rückstand in die zweite Pause.

Auch im dritten Drittel investierte die DEG viel und forderte die Gastgeber. Immer wieder setzten sie sich im Angriffsdrittel fest, aber ERC-Goalie Garteig ist immerhin einer der besten Torhüter der Liga. So wurde es ein zähes Ringen, denn auch Ingolstadt war jederzeit gefährlich. Genau vier Minuten vor Spielende scheiterte Alex Ehl mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Auch eine frühe Auszeit und ein „Torwart-raus“ konnten die Niederlage vor 3.721 Zuschauern nicht mehr verhindern. Die DEG verliert 1:3 in Ingolstadt. Abhaken, das Playoff-Rennen geht weiter!

Ausblick: Am Sonntag hat die DEG spielfrei. Weiter geht es mit zwei weiteren Auswärtsspielen: Am Dienstag (21. Februar) bei den Fischtown Pinguins und am Freitag (24. Februar) bei den Nürnberg Ice Tigers. Beide Spiele um 19.30 Uhr.

