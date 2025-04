DEG schafft finanzielle Grundlagen fÃ¼r die Spielzeiten 2025/26 und 2026/27

Düsseldorf. (PM DEG) Positive Nachrichten für alle Freunde des Düsseldorfer Eishockeys: Die DEG Eishockey GmbH hat gemeinsam mit ihren Gesellschaftern und der Landeshauptstadt Düsseldorf ein tragfähiges Konzept für die kommenden Spielzeiten 2025/26 und 2026/27 entwickelt.

Diese Lösung ist eine gute Grundlage für die mittelfristige Zukunft der Rot-Gelben – unabhängig davon, ob die DEG in der kommenden Saison in der DEL2 oder der PENNY DEL antritt.

Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer starken Gemeinschaft: Alle Gesellschafter, Hauptsponsor TIMOCOM sowie die Landeshauptstadt Düsseldorf unter Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller haben gemeinsam Verantwortung übernommen und an einem Strang gezogen, um die DEG für die kommenden beiden Jahre auf stabile Füße zu stellen. Besonderer Dank gilt dabei der Firma VÖLKEL, IT-Unternehmen TIMOCOM sowie der Landeshauptstadt Düsseldorf, die mit ihrem Engagement maßgeblich zur finanziellen Stabilität beigetragen haben. Die Gesellschafter Stephan Hoberg, Daniel Völkel und Harald Wirtz sowie Noch-Gesellschafter Jens Thiermann (bis 30. April) haben sich dabei erneut finanziell engagiert. Auch der DEG Eishockey e.V. war als Gesellschafter beratend dabei und hat alle Entscheidungen mitentwickelt. Jeder Beitrag war entscheidend – nur im Schulterschluss war dieser Schritt möglich.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller betont: „Nach wochenlangen, teils herausfordernden Verhandlungen freue ich mich sehr, dass für die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft eine Zukunftsperspektive gemeinsam durch Club und Stadt erarbeitet werden konnte. Mein besonderer Dank gilt dabei den Gesellschaftern für die konstruktive und zielführende Zusammenarbeit bei dieser anspruchsvollen Aufgabe. Dank ihrer großzügigen Unterstützung und den vielen Sponsoren kann unsere DEG ihre 90-jährige Tradition fortsetzen. Ich wünsche der Mannschaft einen erfolgreichen Start in die neue Saison.“

In der neuen Struktur werden Rick Amann und Andreas Niederberger, beide ehemalige Meisterspieler der DEG, als Geschäftsführer die sportlichen und wirtschaftlichen Geschicke des Clubs lenken. Ziel ist es, die Mannschaft schlagkräftig aufzustellen und die DEG langfristig wieder zu alter Stärke zu führen.

Das gemeinsame Ziel der nächsten Wochen ist es, das sportliche Fundament zu legen: Eine Mannschaft, die die Fans mit emotionalem Eishockey begeistert, sowie ein erfahrener Trainer, mit dem die kommenden Schritte abgestimmt werden. Die DEG plant aktuell für die DEL2, behält jedoch die sportliche Situation weiterhin im Blick. Sollte sich das Szenario einer weiteren Saison in der PENNY DEL ergeben, ist der Club auch dafür vorbereitet.

DEG-Zukunftsgipfel geplant

Gemeinsam wurden also ein Neuanfang und eine finanzielle Grundlage für die kommenden zwei Jahre gesichert. Eine Basis, die in Zukunft aber zusätzliche Anstrengungen und finanzielle Mittel erfordern wird. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Um der DEG dauerhaft ein solides Fundament zu bauen und so die Mannschaft wettbewerbsfähig zu machen, müssen weitere Sponsoren akquiriert werden. Ich lade deshalb in den kommenden Wochen zu einem Zukunftsgipfel ein, bei dem potenzielle Geldgeber zusammenkommen, um gemeinsam die finanzielle Stabilität unseres Eishockeyclubs zu sichern.“

Mit vereinten Kräften und neuem Schwung geht die DEG ab sofort die kommenden Aufgaben an – für die Fans, für den Standort Düsseldorf und für die Zukunft des Düsseldorfer Eishockeys.

