DEG-SaisonerÃ¶ffnung findet statt! Gegner Wolfsburg sagt Testspiel ab

Düsseldorf. (PM DEG) Die Saisoneröffnung am Sonntag findet statt! Die Grizzlys Wolfsburg müssen ihre Teilnahme an der Saisoneröffnung der DEG am Sonntag aufgrund mehrerer Covid19-Fälle und daraus folgender Quarantäne allerdings absagen. Davon lassen wir uns aber nicht die Laune verderben: Die DEG bietet zur Saisoneröffnung trotzdem einen tollen Tag. Nach der Vorstellung der einzelnen Spieler auf dem Eis wird es das besondere Duell zwischen Team Barta und Team Nowak geben. Die Profis werden in 5 vs 5, 3 vs 3 und auch im Penaltyschiessen gegeneinander antreten. Freut Euch auf ehrgeizige Duelle, ihr kennt ja die beiden. Und natürlich gibt es im Anschluss erstmals seit langer Zeit eine richtige Autogrammstunde. Wer trotzdem auf eine Rückerstattung seiner Tickets für den Tag besteht, wendet sich bitte mit einer kurzen Mail an tickets@deg-eishockey.de oder unter 0211 863259-45. P.S.: Das Testspiel der DEG gegen die Kölner Haie heute um 18.30 Uhr findet statt! Die DEG freut sich auf ihre Fans! Endlich wieder Eishockey in Düsseldorf!