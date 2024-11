DEG rÃ¼stet sich mit neuem Hauptsponsor fÃ¼r den Klassenerhalt und die Zukunft

Düsseldorf. (PM DEG) Großartige Nachrichten für die Düsseldorfer EG: Der Gründer des FreightTech-Unternehmens TIMOCOM und Mentor der LKW Parkplatz App von Aparkado, Jens Thiermann,...

Düsseldorf. (PM DEG) Großartige Nachrichten für die Düsseldorfer EG: Der Gründer des FreightTech-Unternehmens TIMOCOM und Mentor der LKW Parkplatz App von Aparkado, Jens Thiermann, intensiviert ab sofort sein Engagement beim achtmaligen Deutschen Eishockey-Meister.

Als Mitgesellschafter der DEG übernimmt er damit eine Schlüsselrolle für die Zukunft des Clubs. Gleichzeitig wird TIMOCOM künftig als Hauptsponsor der Rot-Gelben auftreten – ein bedeutender Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Dank der großzügigen monetären Unterstützung hat die DEG nun die Möglichkeit, ihren Kader gezielt zu verstärken. Sportdirektor Niki Mondt arbeitet bereits daran, sinnvolle Verstärkungen für das Team zu verpflichten.

Harald Wirtz, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH, äußert sich dankbar: „Im Namen der übrigen Gesellschafter und der gesamten DEG-Familie möchte ich mich für dieses großartige Engagement bedanken. In intensiven Gesprächen haben wir die aktuelle Situation der DEG analysiert und gemeinsam neue Perspektiven erarbeitet. Diese außergewöhnliche Unterstützung eröffnet nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig neue Potenziale. Der Klassenerhalt in dieser Saison bleibt jedoch essenziell, um die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Bereits jetzt ist klar, dass der Sportdirektor in der PENNY DEL-Saison 2025/26 ein deutlich höheres Budget zur Verfügung haben wird, was langfristige Planungssicherheit gewährleistet.“

Die DEG ruft alle Fans, Unterstützer und Sympathisanten auf, das Team jetzt stärker denn je zu unterstützen. Gemeinsam gilt es, den Klassenerhalt zu sichern, eine neue Aufbruchsstimmung zu entfachen und die DEG auf eine erfolgreiche Zukunft auszurichten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

TIMOCOM intensiviert Engagement als Hauptsponsor der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM Timocom) TIMOCOM intensiviert sein Engagement für die Düsseldorfer Eishockey Gesellschaft (DEG). Das geben TIMOCOM Gründer und DEG-Mitgesellschafter Jens Thiermann sowie TIMOCOM Managing Partner Tim Thiermann bekannt.

Das Erkrather FreightTech-Unternehmen TIMOCOM wird als Hauptsponsor nicht nur zu einer erfolgreichen Zukunft des traditionsreichen Clubs beitragen, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für regionales Engagement im Sport.

„Durch das Sponsoring können wir zu einer langfristigen Stärkung des Kaders und mehr Planungssicherheit beitragen. Das bedeutet uns viel, da die DEG nicht nur ein Traditionsclub, sondern eine wichtige gemeinschaftsstiftende Organisation in unserer Region ist“, sagt Tim Thiermann. TIMOCOM wurde 1997 in Düsseldorf gegründet und ist Nordrhein-Westfalen stark verbunden. Auch wenn das IT-Unternehmen mittlerweile mehr als 690 Mitarbeitende an vier europäischen Standorten hat, kommt ein Großteil der Beschäftigten noch immer aus dem näheren Umfeld Erkraths. Tim Thiermann ist es daher wichtig, die Gemeinschaft vor Ort zu stärken und regionale Netzwerke zu fördern.

Darüber hinaus teilen TIMOCOM und die DEG gemeinsame Werte wie Teamgeist, Lösungskompetenz und Leistungsstärke. Events wie die Eishockeyspiele werden in Erkrath als willkommene Gelegenheit gesehen, den Austausch innerhalb des Unternehmens sowie mit Partnern und Kunden zu fördern und Kooperationen zu stärken. Entsprechend freuen sich alle darauf, die leidenschaftlichen Fans der DEG zu unterstützen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Eishockey-Magazin TV