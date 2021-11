DEG rÃ¼stet in der Offensive noch einmal nach

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auf den straffen Spielplan und den personellen Engpass im Sturm reagiert und noch einmal auf dem Transfermarkt...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auf den straffen Spielplan und den personellen Engpass im Sturm reagiert und noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt.

Der US-Amerikaner Paul Bittner wird das Team der DEG ab sofort und mindestens bis zum Saisonende unterstützen. Er soll der Mannschaft in der kommenden Phase noch mehr Tiefe im Angriff geben. Der 1,93 m große Stürmer, der 2015 in der 2. Runde des NHL-Draft gezogen wurde, spielte in dieser Eiszeit bislang für Mora IK in der zweiten schwedischen Eishockeyliga und erzielte dort in acht Einsätzen ein Tor und drei Vorlagen. Er wird bereits am Freitag in Düsseldorf erwartet.

Sportdirektor Niki Mondt: „Paul Bittner ist ein großer Stürmer, der sehr vielseitig einsetzbar ist und verschieden Rollen ausfüllen kann. Durch mehrere Verletzungen und Ausfälle – gerade im Sturm – und unser bis zur Olympiapause sehr eng getaktetem Programm, sind wir der Meinung, dass wir mehr Tiefe im Sturm benötigen um möglichst häufig mit vier Sturmreihen auflaufen zu können.“

Über Paul Bittner

Paul Bittner wurde am 4. November 1996 in Crookston, USA geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte der Nordamerikaner beim lokalen Eishockeyteam. Zur Saison 2012/13 wechselte er dann in die Western Hockey League, wo er für vier Jahre für die Portland Winterhawks aufs Eis ging. In dieser Zeit gelangen ihm in 256 Einsätzen 88 Tore und 100 Vorlagen. Im Anschluss gelang 2016/17 der feste Sprung in die AHL zu den Cleveland Monsters. Dort erzielte er 25 Tore und gab 43 Vorlagen in insgesamt 193 Partien. 2020 wechselte der Linksschütze dann in die zweite schwedische Eishockeyliga. Dort lief er im vergangenen Jahr für Väsby IK auf (14 Spiele, 13 Punkte) und in der laufenden Spielzeit für Mora IK. Er wiegt 93 kg und erhält bei der DEG die Rückennummer 77.